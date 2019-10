vor 36 Min.

Der BC Rinnenthal will nachlegen

Daheim gegen Thierhaupten. Dasing ist dagegen erneut auswärts gefordert.

Von Von Otmar Selder und Reinhold Rummel

Während der BC Rinnenthal am Sonntag um 15 Uhr Heimrecht genießt, müssen die Dasinger wieder reisen – diesmal zum Mitaufsteiger nach Mühlried.

Rinnenthal - Thierhaupten Ein ständiges Auf- und Ab kennzeichnete bisher den Verlauf beim letztjährigen Vizemeister BC Rinnenthal. Deshalb muss die Cerny-Elf nach dem überraschenden Sieg in Burgheim aufpassen, dass sie nicht wieder in dieses Schema zurückfällt. Denn der Gegner SV Thierhaupten ist als Aufsteiger auch kein leichter Gegner. Die erfahrene und ausgefuchste Truppe um den Ex-Profi Dominik Reinhard liegt auf Rang sieben, hat drei Punkte mehr als der BCR auf dem Konto und will die 1:2-Pleite gegen Untermaxfeld vergessen lassen.

Personell sieht es gut aus beim BCR

Die Rinnenthaler aber haben sich fest vorgenommen, jetzt „nachzulegen“, um endlich im sicheren Mittelfeld anzukommen. Personell sieht es nicht schlecht aus, alle Mann sind einsatzfähig. Auch Bradl und Winterhalter haben am Mannschaftstraining teilgenommen. Dass dabei vor allem an der Abwehr gefeilt wurde ist kein Wunder. Denn 28 Gegentore in elf Spielen sind zu viel. „In Burgheim haben wir erstmals zu Null gespielt und das muss jetzt öfter der Fall sein“, sagte Lubos Cerny. (Sonntag 15 Uhr). (pt).

Auch der Trainer ist krank

Mühlried – TSV Dasing Die Elf von Trainer Jürgen Schmid tritt am Sonntag erneut auswärts an. Ab 15 Uhr ist Dasing zu Gast beim Mitaufsteiger SC Mühlried. Der langjährige Konkurrent aus der Kreisklasse hat die Rückkehr in die Kreisliga bisher deutlich besser gemeistert als der TSV Dasing. Mit 20 Punkten ist die Elf von Tobias Goebel derzeit Vierter – hinter Aichach (25), Pöttmes (24) und Burgheim (21). Die Toptorjäger Stefan Jocham (9 Tore), Daniel Schmid (8) und Lukas Koppold (5) bilden ein starkes Angriffstrio, gegen das Dasing am Sonntag gefordert sein wird. Coach Schmid plagen unterdessen nicht nur die Ausfälle zahlreicher Spieler, sondern nun hat die Grippe auch ihn selbst erwischt. Er hofft, bis zum Sonntag wieder auf den Beinen zu sein. In Langenmosen schrammte sein Team gerade noch an einer Pleite vorbei und konnte den 0:2-Pausenrückstand in ein 2:2 drehen. „Da hat mein Team trotz der vielen Probleme starke Moral gezeigt“, so Schmid, der seine Elf auch in Mühlried nicht chancenlos sieht. Das Abschlusstraining leitete am Donnerstag Co-Spielertrainer Christoph Schulz, der auch am Sonntag in Mühlried wieder mit von der Partie sein soll. „Wir müssen diese Wochen einfach überstehen“ so Schmid. (r.r)

