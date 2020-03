Der SV Mering legt in Illertissen einen Fehlstart hin

Plus Die Fußballer des MSV kassieren bei Illertissen II eine 1:3-Niederlage. Torhüter Julian Baumann verhindert mit etlichen Glanzparaden eine deutlichere Pleite.

Das war sicher nicht der Start, den sich die Meringer Landesliga-Fußballer nach den doch sehr ansprechenden Leistungen in der Vorbereitung erhofft hatten. Beim FV Illertissen II zog der MSV mit 1:3 den Kürzeren.

Nicht nur hochverdient, sondern vielleicht auch zu niedrig fiel der erste Heimsieg in diesem Jahr für den FV Illertissen II aus. 3:1 stand es am Ende gegen die enttäuschenden und Gäste vom SV Mering. Die wurden ihrem Anspruch ein Spitzenteam zu sein niemals gerecht. Kurz vor Schluss leisteten sich die MSV-Kicker Fatih Cosar und Noah Kusterer noch eine Szene, die symptomatisch für den Meringer Auftritt war. Sie ließen ihrem Frust schimpfend freien Lauf. Beide hatten Glück, dass der Unparteiische keine persönlichen Strafen aussprach (80.). Einziger Lichtblick beim MSV war ein bärenstarker Auftritt von Torhüter Julian Baumann, der ein Schützenfest der Gastgeber verhinderte.

Trainer Abazi: "Wir hatten heute keinen Sieg verdient!"

„Ich bin Realist, wir hatten heute hier keinen Sieg und auch keinen Punkt verdient. Illertissen war einfach stark und auch agiler als wir. Und sie hatten auch Verstärkung von oben erhalten“, meinte Merings Trainer Ajet Abazi.

Illertissen begann stark, Dominik Trautmann wurde nach wenigen Augenblicken im allerletzten Moment geblockt. Eine erste Annäherung an das Gehäuse des FVI verbuchten die Meringer nach elf Minuten. Der Distanzschuss von Maximilian Lutz ging jedoch drüber. Drei Minuten später rettete Baumann erstmals gegen den frei stehenden Dominik Trautmann und gleich darauf war der MSV-Keeper auch beim Versuch von Markus Smarzoch hellwach. Die fällige Illertisser Führung konnte Baumann eine Minute später jedoch nicht mehr verhindern: Sandro Caravetta traf nach 17 Minuten zum 1:0 ins lange Eck. Die beste Möglichkeit für den SV Mering vor der Pause vergab Manuel Utz (20.). Nachdem Baumann noch klasse gegen Maurizio Scioscia gehalten hatte, folgte das 2:0 durch ein Bilderbucheigentor von Noah Kusterer (30.). „Das war vielleicht der Knackpunkt der Partie“, so Abazi.

Torhüter Julian Baumann ist der beste Mann des MSV

Kurz vor der Pause konnte Julian Baumann einen Fauxpas von Fatih Cosar gerade noch ausbügeln. Mit dem Halbzeitpfiff und aus dem Nichts kamen die Meringer zum 1:2 – Manuel Utz war aus 16 Metern erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel änderte sich auf dem Kunstrasen in Illertissen nur die Spielrichtung. Die Gastgeber kamen zu vielen Chancen, Mering nur zu wenigen. „Mit etwas Glück gelingt uns das 2:2, aber es sollte nicht sein“, so Abazi.

In der Schlussminute hatte Merings Cosar noch eine nennenswerte Möglichkeit, zielte dabei jedoch nicht genau genug. Zuvor lautete das Motto zumeist Baumann gegen den FVI. Nach einer guten Stunde war Merings Schlussmann allerdings ein drittes Mal an diesem Tag machtlos. Yannick Glessing hatte Trautmann mustergültig bedient, der beförderte das Spielgerät schließlich zum 3:1 Endstand in den oberen Torwinkel.

Der MSV baute damit seine schwarze Punktspielserie gegen Illertissen aus. In den letzten acht Partien setzte es bei zwei Unentschieden sechs Niederlagen. Der letzte Meringer Sieg datiert vom 16. November 2015 – damals gab es ein 2:0 in Mering.

Mering Baumann, Szilagyi, Cakir, Steidl (46. Abazi), Fitas, Utz, Kristen, Buchhart (46. Gärtner), Lutz (67. Kerber), Cosar, Kusterer. – Tore 1:0 Caravetta (17.), 2:0 Kusterer (30./ET), 2:1 Utz (45.), 3:1 Trautmann (62.) – Zuschauer 40