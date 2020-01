vor 3 Min.

Der SV Mering setzt auf Trainer Ajet Abazi

Der SV Mering ist bereit für den Start in die Frühjahrsrunde: (von links) Abteilungsleiter Anton Kanjo, Teammanager Christian Richter, Trainer Ajet Abazi und Vorsitzender Georg Resch.

Teammanager Christian Richter ist zudem für ein weiteres Jahr verpflichtet worden. Es gibt aber auch Abgänge.

Von Philipp Schröders

Der SV Mering startet im März in die Frühjahrsrunde in der Fußball-Landesliga Südwest. Doch die Vereinsspitze plant auch schon für die nächste Saison.

Zur Freude des Vorsitzenden Georg Resch hat Trainer Ajet Abazi für die kommende Spielzeit zugesagt. „Herr Abazi erfüllt in seiner ersten Landesliga-Saison unsere Erwartungen gänzlich. Er ist ein junger, sympathischer, fachkundiger und besonnener Trainer, der den Fußball liebt“, sagt Resch. Als Trainer fordere und fördere er in gerechter Weise alle Spieler, ob jung oder alt.

Auch Teammanager Christian Richter bleibt beim SV Mering

„Wir sind mit ihm bisher sehr zufrieden und freuen uns, dass er für ein weiteres Jahr zugesagt hat und mit dem MSV noch weitere sportliche Ziele erreichen möchte.“ Zurzeit steht das Team in der Landesliga mit 35 Punkten auf dem fünften Platz.

Zudem wurde Teammanager Christian Richter für ein weiteres Jahr verpflichtet. „Herr Richter zeigte sich als sehr engagierter und fachkundiger Mitarbeiter, der seinen neuen Posten absolut zuverlässig und vorausschauend im Sinne des Vereins ausübt“, sagt Resch. Aufgrund seiner Jugendtrainertätigkeiten kenne er die Spielerszene in der Region bestens. Er sei die Schnittstelle zwischen dem Vorstand beziehungsweise anderen Entscheidungsträgern sowie dem Trainer und der Mannschaft. „Für mich als Vorstand, dem Trainerteam und auch für die Spieler eine echte Bereicherung und Unterstützung im Spielbetrieb.“

Zwei Spieler verlassen den SV Mering

Vom Personal her gibt es zwei Abgänge. Der 20-jährige Torhüter Simon Kratzer, aus der eigenen Jugend, wechselt zum TSV Grünwald. Laut Resch zieht er aufgrund seines Studiums um. „Wir hoffen, dass er danach wieder zurückkehrt.“ Der 19-jährige Mittelfeldspieler Dominik Danowski, ebenfalls aus der eigenen Jugend, wechselt zum FC Königsbrunn. Laut Resch möchte er mehr Spielpraxis haben. „Wir bedauern die beiden Abgänge sehr. Nicht nur weil die beiden aus der MSV-Jugend stammen, sondern weil sie Perspektivspieler für die Landesliga-Mannschaft waren. Ich denke, so manch ein Jugendspieler sollte sich selbst mehr Zeit geben, um Erfahrungen zu sammeln, um dann auch in einer Landesliga-Mannschaft seine Einsätze zu bekommen. Die Voraussetzungen sind da – und die Chancen werden bei uns jedem Spieler gegeben.“

Das Team erhält aber auch Verstärkung. Der 20-jährige Angreifer Nico Gröb kommt vom TSV Schwabmünchen. „Er möchte sich in der Landesliga beweisen“, sagt Resch. Und der 21-jährige Raphael Steidl (TSV Schwaben Augsburg) verstärkt in Zukunft die Abwehr des SV Mering.

