Der TSV Friedberg läuft meist hinterher

Plus Gegen Aystetten ist letztlich nichts drin. Mering hat diesmal auch das Glück auf seiner Seite. Für einige Klassen ist ab sofort Winterpause.

So mancher Zuschauer auf dem Sportplatz des TSV Friedberg mag sich über das Outfit von Marco Löring, dem Trainer von Cosmos Aystetten, gewundert haben. Stand der doch trotz der durchaus zapfigen Temperaturen „kurzbehost“ am Spielfeldrand. Mit der kurzen Hose verhält es sich wie mit dem legendären blauen Pullover von Udo Lattek, dem erfolgreichsten Bundesliga-Trainer: So lange das Team erfolgreich ist, wird an dem „Talisman“ festgehalten.

Cosmos-Trainer Marco Löring muss weiterhin kurzbehost an der Seitenlinie stehen - sein Team gewann in Friedberg mit 2:0. Bild: Peter Kleist

Für Löring, der den souveränen Tabellenführer der Bezirksliga Süd trainiert, gibt es nach wie vor keinen Grund, nicht in der „Kurzen“ zu coachen – gewann doch Cosmos Aystetten in Friedberg mit 2:0 und feierte damit den zehnten Sieg in Folge.

Frühes Gegentor bringt alles durcheinander

Der abstiegsbedrohte TSV 1862 hatte sich zwar viel vorgenommen, doch das war nach weniger als 120 Sekunden schon Makulatur. Foul Rachad Bamario, Freistoß, Schuss Robert Markovic-Mandic – 0:1. „Schlimmer kann ein Spiel nicht losgehen“, so Friedbergs Trainer Markus Specht, der seinem Team in dieser Szene mangelnde Cleverness vorhielt. „Der hat den Ball super getroffen – nur, der darf halt auch nicht so frei stehen“, meinte der TSV-Coach. Simon Bunk hatte zwar den Ausgleich auf dem Fuß, doch insgesamt war Aystetten das bessere Team, das nicht mehr machte, als unbedingt nötig. „Das sind sicher nicht die Punkte, die uns am Ende fehlen könnten“, sagte Specht. Um solche geht es am nächsten Wochenende dafür in Ottobeuren.

Wer in der 94. Minute den Siegtreffer macht, der darf durchaus davon sprechen, dass man ein „bisschen Glück“ gehabt habe. „Das darf man in so einer Situation durchaus sagen“, meinte Trainer Ajet Abazi nach dem 2:1 des SV Mering gegen den TSV Gilching. „Wir hatten aber auch schon Spiele, wo wir etwas Pech hatten“, führte Abazi weiter an. Der MSV-Trainer bescheinigte seinem Team eine schlechte erste Halbzeit, in der man auch zu Recht mit 0:1 in Rückstand geraten war. In Halbzeit zwei sei man mehr Risiko gegangen, habe offensiver und aggressiver gespielt.

Julius Drevs und der SV Mering erzwangen beim 2:1 gegen Gilching das nötige Quäntchen Glück. Bild: Rudi Fischer

„Die Einwechslungen von Stefan Wiedemann und Michael Fuchs haben sich gelohnt“, freute sich der Trainer. Wiedemann schaffte den Ausgleich und Markus Gärtner bewies, dass er Nerven wie Drahtseile hat. Er hätte schon zum 2:1 getroffen, wenn er nicht von Torhüter Anil Adam festgehalten worden wäre. Gilchings Keeper sah Rot und Gärtner traf schließlich doch noch – per Elfmeter. Mering ist damit zwei Wochen vor der Winterpause Fünfter in der Landesliga Südwest.

In der Kreisliga Ost trennt nur mehr ein Spieltag die Mannschaften vor der Winterpause, und die könnte für den BC Rinnenthal ein bisschen zur Unzeit kommen. Denn das Team von Trainer Lubos Cerny ist derzeit in guter Form, ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat so Platz zwei noch nicht ganz aus den Augen verloren.

Vor allem gegen die vermeintlichen Spitzenteams sah der BCR zuletzt gut aus, diesmal besiegte man den Tabellendritten Alsmoos-Petersdorf verdient mit 3:1. „Ich denke, das ist ein bisschen Kopfsache, dass wir gegen die ,Großen’ besser aussehen“, so der BCR-Trainer.

Daumen hoch: Rinnenthals Trainer Lubos Cerny hat derzeit allen Grund, zufrieden mit seiner Mannschaft zu sein. Bild: Michael Hochgemuth

Dasing sehnt die Pause herbei

Dagegen sehnt der TSV Dasing die Pause schon eher herbei, schließlich haben die Autobahner seit Monaten mit personellen Sorgen zu kämpfen und hoffen, dass all die Angeschlagenen über die Wintermonate regenerieren können und dann im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen. Beim 0:2 beim Tabellenzweiten Pöttmes sah Trainer Jürgen Schmid die Seinen phasenweise auf Augenhöhe, doch ein Treffer wollte einfach nicht gelingen.

Kissing in allen Belangen überlegen

Gleich fünf Tore indes gelangen dem Kissinger SC in der Kreisliga Augsburg bei seiner Premiere auf dem neuen Kunstrasen. Mit 5:1 schossen die Kissinger die SpVgg Westheim ab. „Ich war sehr überrascht, wir waren in allen Belangen klar überlegen“, so KSC-Trainer Marco Henneberg. Bei einem Spiel weniger auf dem Konto und nur vier Punkten Rückstand auf Platz zwei ist der KSC wieder mitten drin im Rennen um die Aufstiegsrelegation. Pech, dass der KSC nun wieder ein spielfreies Wochenende vor der Brust hat und erst am 1. Dezember wieder zum Einsatz kommt – dann beim Spitzenreiter Horgau. „Das spielfreie Wochenende war mit unserem Gegner Zusmarshausen schon seit dem ersten Spieltag abgesprochen. Unser Abteilungsleiter Mario Borrelli feiert seinen 50. Geburtstag und Zusmarshausens Trainer seinen 40.“, erklärte Henneberg.

Ab der Kreisklasse ist jetzt Pause

Während sich die oberen Ligen also noch ein bisschen gedulden müssen, bis sie die Fußballschuhe über den Winter ins Eck stellen können, heißt es von der Kreisklasse an abwärts bereits jetzt: Pause. Dabei können eine ganze Reihe von Mannschaften ein durchaus positives Fazit dieser Herbstserie ziehen. In der Kreisklasse Aichach sind dies vor allem die Neulinge FC Stätzling II und die Sport-Freunde Bachern. Der aus der Augsburger Gruppe „umgesiedelte“ FCS fühlt sich im Osten pudelwohl – was Trainer Christian Jauernig schon sehr früh in der Saison konstatierte. Stätzling ist Dritter, zwei Punkte hinter Tabellenführer Aresing, der aber ein Spiel weniger bestritten hat, und nur einen Zähler hinter Inchenhofen. Beim 4:0 bei Schlusslicht Stotzard traten die Grün-Weißen einmal mehr überzeugend auf. Nicht minder überzeugend ist Aufsteiger Bachern. Die Elf von Trainer Michael Guggumos gewann das Verfolgerduell gegen Gundelsdorf mit 4:1 und ist punktgleich mit Stätzling Vierter.

Rieds Serie hält weiter

Auf dem besten Weg, eine Zittersaison wie die vergangene zu vermeiden, ist der SV Ried. Das 4:1 gegen Rehling war Sieg Nummer vier in Serie, der die Truppe von Trainer Michael Meisetschläger auf Rang sechs spülte. Ebenfalls beruhigt kann der SV Wulfertshausen nach seinem 2:1-Derbysieg in Ottmaring in die Pause gehen – und selbst die Ottmaringer müssen sich eigentlich keine großen Sorgen nach unten machen. Zu schwach scheinen die hinter dem SVO platzierten Teams in dieser Saison zu sein.

Merching in Torlaune

In der Kreisklasse Augsburg-Mitte war der TSV Merching der erste Verein, bei dem es einen Trainerwechsel gab – Andreas Schaile stellte seinen Job früh zur Verfügung. Doch mittlerweile ist aus dem TSV ein Spitzenteam geworden, das nunmehr neun Spiele ungeschlagen und derzeit absolut in Torlaune ist. Mit 6:2 gewann man das Verfolgerduell in Pfersee, kann in den letzten drei Spielen auf 20:5 (!) Tore verweisen und überwintert nun auf Platz vier.

Zur Unzeit riss die Erfolgsserie der Sportfreunde Friedberg in der A-Klasse Ost. Nach acht Siegen verlor man in Sielenbach mit 0:2 und verspielte damit die Chance, Spitzenreiter Gebenhofen noch näher auf die Pelle zu rücken.

Der TSV Friedberg II würde in der A-Klasse Augsburg-Mitte nach dem 1:9-Debakel gegen den Türk JKV auch gerne in die Pause gehen. Doch die Friedberger müssen am nächsten Wochenende noch einmal ran – beim FC HaunstettenII. Das Los ereilt auch den TSV Dasing II, der das diesmal abgesagte Derby beim TSV AindlingII nachholen muss.