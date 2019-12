vor 18 Min.

Die Jugend ist in Dasing am Ball

Turniere der F-, E- und G-Junioren stehen an. Auch Landkreis-Vorrunden finden statt

Viel los ist bei den Albertus-Quelle-Hallentagen in Dasing – vor allem die Jugend ist gefordert.

Am Samstag, 28. Dezember, ab 10 Uhr werden beim Turnier um Heizungstechnik-Hammermüller und PZ-Planen-und-Zelte-Cup in der Gruppe A die F2-Teams TSV Neusäß, Kissinger SC, SF Friedberg, TSV Merching antreten.

In der Gruppe B spielen der SV Mering, TSV Pöttmes, SV Salamander Türkheim und TSV Dasing. Zwei weitere Turniere der Junioren stehen am Sonntag, 29. Dezember, an.

Beim Holzpellets-Tremmel und Fliesen-Steinhart-Cup der E2-Junioren spielen ab 10 Uhr in der Gruppe A der SV Wulfertshausen, SG Eurasburg/Rinnenthal, VfL Ecknach und die SG Obergriesbach. In der Gruppe B erwartet der TSV Dasing den TSV Hollenbach, den TSV Rain und TSV Pöttmes.

Am Nachmittag ab 15 Uhr werden die jüngsten Nachwuchsfußballer des VfL Egenburg I, des SV Ried, des SV Salamander Türkheim, des VfL Egenburg II und des TSV Dasing beim Metallbau-Ankner und Jimmy‘s-Fun-Park-Cup der G-Junioren erwartet.

Zum Jahresausklang stehen drei weitere Vorrundenturniere zur Landkreismeisterschaft der Jugend am Montag, 30. Dezember, statt. In der Gruppe 3 der U13-Junioren stehen sich ab 9.30 Uhr der FC Affing, der FC Stätzling, der SC Oberbernbach, die SG Paar- und Eisbachtal, der TSV Rain, der TSV Merching und der VfL Ecknach gegenüber. Ab 15 Uhr werden die U17-Junioren der Sportfreunde Friedberg, des FC Affing, des BC Adelzhausen, des BC Aichach, die SG Ried/Bachern/Ottmaring und der SG Dasing/Ecknach in der Gruppe 1 antreten.

Ab 19 Uhr spielen dann die SG Oberbernbach/Inchenhofen/Hollenbach, der Kissinger SC, der SV Mering, der TSV Friedberg und der TSV Aindling um den Einzug ins Landkreisfinale. (r.r)

