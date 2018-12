Die Trainerin bringt die frohe Kunde

vor 18 Min.

Die Friedberger Leichtathletin Regina Bayer darf sich über ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk freuen. Die Familie hilft kräftig mit.

Von Peter Kleist

Am Morgen des ersten Arbeitstages nach den Weihnachtsfeiertagen erhielt Regina Bayer die freudige Nachricht: Sie hatte bei der Abstimmung der Friedberger Allgemeinen die Nase vorn und wurde Sportlerin des Monats November. Die Glücksbotin war ihre Trainerin Angelika Peschke, die vom Erfolg ihrer Athletin in der Zeitung gelesen hatte.

„Angelika hat mir das gleich in der Früh per WhatsApp mitgeteilt“, erzählte Regina Bayer, die ihren Sieg bei der nicht repräsentativen Abstimmung schlicht mit dem Wörtchen „super“ kommentierte.

Mit dem Sieg bei der letzten Monatswahl des Jahres 2018 hatte die 42-Jährige nicht gerechnet, doch gefreut hatte sie sich schon. „Es ist wie immer im Sport, es ist schön, wenn man vorn ist“, meinte sie.

Ihr Dank galt allen, die für sie abgestimmt hatten – allen voran ihren vier Kindern. „Die haben mächtig für mich die Werbetrommel gerührt und alle aktiviert, mitzumachen“, so Regina Bayer. Auch Freunde und Verwandte hätten sich bei der Abstimmung ins Zeug gelegt – was sich letzten Endes auch auszahlte.

Für die Friedbergerin wurden im Internet 638 Stimmen abgegeben, zudem wurden für sie 45 SMS abgeschickt und sie holte 121 Votings per Telefon. Damit lag sie sowohl bei den Stimmen im Internet vor dem zweifachen Friedberger Tischtennisstadtmeister Mario Czogalla (567) und der Boater-Cross-Vizeweltmeisterin Selina Jones (32), wie auch bei den Telefonvotings. Hier gingen für Czogalla 18 und für Jones drei Anrufe ein.

Lediglich bei den Stimmen per SMS lag sie hinter Czogalla, für den 66 abgeschickt wurden. Selina Jones kam hier auf zwei Stimmen. So hatte Regina Bayer in zwei von drei Bereichen die Nase vorn und erhielt zweimal die höchst mögliche Punktzahl von 15 und einmal die zweithöchste von zwölf Punkten. Damit siegte sie mit 42 Punkten vor Mario Czogalla (39) und Selina Jones (30). Insgesamt wurden bei dieser Abstimmung 1492 Stimmen abgegeben

Die Athletin des TSV Friedberg konnte 2018 auf eine Menge Erfolge verweisen: Sie wurde bayerische Meisterin mit der 4x100-Meter-Staffel in der AK 40, lief über die 100 Meter bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach auf Rang acht und wurde dort mit der TSV-Staffel sogar noch deutsche Vizemeisterin. Zudem holte sie sich den bayerischen Meistertitel ihrer Altersklasse im Fünfkampf.

Groß gefeiert wird der Erfolg indes nicht, die Siegerin ist auch hier bescheiden. „Ich trinke ja nichts und komme heute auch erst spät aus der Arbeit“, sagte sie. Regina Bayer wird damit im Januar auch an der Abstimmung zum Sportler des Jahres der Friedberger Allgemeinen teilnehmen.

