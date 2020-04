16:31 Uhr

Eindeutiges Votum für Corinna Hoppe

Die Trampolinturnerin Corinna Hoppe vom TSV Friedberg liegt in allen Bereichen der Abstimmung klar vorne.

Von Peter Kleist

Eindeutig fiel das Votum der Leserinnen und Leser der Friedberger Allgemeinen bei der Wahl zum Sportler des Monats März aus. Corinna Hoppe, die 23 Jahre alte Trampolinturnerin des TSV Friedberg, lag in allen drei Abstimmungsbereichen – Internet, Telefon und SMS – klar an der Spitze und holte sich somit mit der Maximalpunktzahl von 45 den „Titel“. Hoppe wird damit auch bei der Abstimmung zum Sportler des Jahres 2020 mit dabei sein.

Bayerische Meisterin im Doppel-Minitrampolin

Die 23-Jährige wurde in diesem Jahr bayerische Meisterin auf dem Doppel-Minitrampolin und sie turnt für die Air Eagles in der 1. Trampolin-Bundesliga. Zudem ist die Münchnerin, die beim TSV TB München turnt und auch seit Jahren ein Startrecht für den TSV Friedberg hat, Mitglied der Trampolin-Academy in London. Für die Engländer hätte sie im April auch einen Wettkampf bestreiten sollen, doch der wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Einmal eine Olympiateilnehmerin besiegt

Als ihre größten Erfolge bezeichnet sie den vierten Platz bei der deutschen Meisterschaft und die Tatsache, dass sie beim internationalen Filder-Pokal die deutsche Olympiateilnehmerin Leonie Adam hinter sich lassen konnte.

Auch bei der Sportlerwahl unserer Zeitung für den Monat März ließ sie die Konkurrenz hinter sich. Corinna Hoppe verzeichnete 702 Votings im Internet, 187 Anrufe und 27 SMS. Stockschütze Daniel Steber kam auf 33 Internetstimmen, zehn Anrufe und sechs SMS, Boxer Fatih Dübüs auf 234 Votings im Internet, einen Anruf und fünf SMS. (Ausführlicher Bericht folgt).

