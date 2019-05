00:03 Uhr

Einen Titel kann Dasing schon verbuchen

Das erste Herrenteam startet stark verjüngt in die neue Saison

Nachdem die Saisoneröffnung mit Mixedturnier in Dasing bei besten Tenniswetter und fast 40 Teilnehmern über die Bühne ging, beginnt am Wochenende die Punkterunde.

Dabei gehen die Dasinger diesmal bereits mit einem Titel aus der Winterrunde in die neue Saison: Die Herren 40 setzten sich in einer starken Gruppe durch. Nach dem strapaziösen Trainingslager am Gardasee ist das Team um Maier, Kanzler, Steinhart, Schmucker und Kellner bereits in Frühform und startet daheim gegen Hainhofen.

Neu formiert dagegen die erste Herrenmannschaft, die mit vier U18-Junioren antritt. Die Dasinger Damen starten gleich zum Auftakt beim Derby in Adelzhausen in der Bezirksklasse 1 mit Isabella Grimm, Vanessa Moucka, Eva Dachser, Desa Lechner, Christine Brandmeir und Sabine Glaser.

Ambitioniert auch die Knaben mit Lenard Fischer, Leon Hoess, Niclas Nagenrauft und Vincent Schmidt, sie wollen wieder vorne mitspielen.

Ebenso die Junioren 18 mit Raphael Pieper, Jannik Fuchs, Lorenz Klytta, und Bastian Langner, die der Bezirksklasse 2 aufschlagen.

Die Damen 40 haben sich zuletzt in der Bezirksklasse 1 gut geschlagen und wollen dies 2019 wiederholen. Sie starten in Stotzard.

Die Herren 50 treten in Inningen an. (gch)

