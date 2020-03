vor 18 Min.

Einige Teams sind schon gut in Schuss

TSV Friedberg gewinnt auch sein zweites Spiel. Rinnenthal hält mit.

Von Peter Kleist

Langsam biegt die Vorbereitungsphase auf die Zielgerade ein und einige Teams scheinen schon gut in Schuss zu sein.

TSV Wertingen – TSV Friedberg 2:4 Trotz des zweiten Sieges im zweiten Spiel an diesem Wochenende bleibt Friedbergs Trainer Markus Specht auf dem Teppich. „Wir hatten nun das zweite Wochenende mit zwei Spielen und ich muss sagen, es läuft eigentlich gut. Es geht in die richtige Richtung“, so Specht, der auf einige Stammspieler verzichten musste. Friedberg führte gegen den Elften der Bezirksliga Nord schon mit 4:0, ehe am Ende dann doch etwas die Kräfte nachließen. „Die zwei Gegentore hätte es nicht gebraucht, aber das kann in Testspielen schon mal vorkommen“, erklärte der Trainer. Was die angeschlagenen Akteure Michael Pfeifer und Marcel Pietruska betrifft, war Specht vorsichtig optimistisch: „Ich glaube, dass Pfeifer diese Woche wieder anfangen kann und ich hoffe, dass es bei Marci nichts Gravierenderes ist.“ Der Torjäger soll aufgrund muskulärer Probleme jedenfalls in dieser Woche pausieren.

Tore 0:1 Kevin Seifert (20.), 0:2 Kevin Makowski (22.), 0:3 Simon Bunk (47.), 0:4 Kevin Seifert (54.), 1:4 Florian Eising (55.), 2:4 Marco Schmiermoch (87.)

Ein Unentschieden wäre drin gewesen

VfL Ecknach – BC Rinnenthal 2:1 Gegen den erwartet schweren Gegner aus Ecknach zog sich der BCR mehr als beachtlich aus der Affäre und hätte mit ein wenig mehr Abschlussglück durchaus ein Unentschieden verdient gehabt. Zu Beginn entwickelte sich ein guter Test, mit Feldvorteilen für den Bezirksligisten aus Ecknach. In Halbzeit eins trafen Zakari und Piller für Ecknach, ehe Bradl verkürzen konnte. Bradl war es auch, der in Halbzeit zwei mehrere gute Möglichkeiten hatte, diese aber nicht verwerten konnte. So blieb es schließlich beim knappen 2:1-Erfolg des Bezirksligisten.

Merching gewinnt zweimal

TSV Merching – SC Oberbernbach 4:2 Der TSV Merching konnte sein drittes Testspiel gegen Oberbernbach für sich entscheiden. Gegen den Gegner aus der Kreisklasse war Merching klar spielbestimmend und hätte höher gewinnen müssen. Willis avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner, gefolgt von Lammer und Pestel. „Das war ein guter Test, die Gegentore hätten verhindert werden können“, fand Vize-Vorsitzender Martin Schmelcher.

SV Eggelstetten – TSV Merching 1:4 Auch einen Tag später knüpfte Merching an die gute Leistung an und besiegte Eggelstetten klar mit 4:1. „Wir waren wieder dominant und haben den Gastgebern keine Chance gelassen“, lobte Martin Schmelcher auch die Einstellung seiner Mannschaft, die bereits am Vortag über 90 Minuten hatte gehen müssen. Nach nur fünf Minuten war sein Team durch einen Elfmeter von Pestel in Führung gegangen, ehe Huber mit einem Doppelpack früh den „Sack“ zu machte. König erhöhte zwischenzeitlich auf 4:0. Mit nun drei Siegen und nur einer Niederlage gegen gleichwertige Kontrahenten zieht Schmelcher eine positive Zwischenbilanz aus der Vorbereitung: „Wir haben viele gute Ansätze gesehen, sind fit und brennen auf weitere Spiele“. (biom)

