vor 43 Min.

Es gibt zwei Könige im Hause Mayr

Vater Andreas und Tochter Anna dürfen die prunkvollen Ketten in Empfang nehmen. Die SG Ottmaring holt sechs Stadtmeister-Titel.

Von Sandra Hossinger

Mit einer traditionellen Feier schloss die Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart ein erfolgreiches Vereinsjahr ab. Der besondere Höhepunkt war die Proklamation der Schützenkönige – und in diesem Jahr durften die beiden Königsketten an eine Familie überreicht werden. Andreas Mayr und seine zwölf Jahre alte Tochter Anna durften diese Auszeichnung entgegen nehmen.

Erfolgreiches Vereinsjahr

Die Ottmaringer können auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken, wie der 1. Schützenmeister Paul Schwibinger in seiner Ansprach betonte. Schwibinger nahm die Jahresabschlussfeier auch zum Anlass, all denen zu danken, ohne die das Vereinsleben nicht aufrecht zu erhalten wäre. Ein besonderer Dank ging an die Sport- und Jugendleitung: Daniel Wrigley, Peter Schwibinger, Katrin Schwibinger, Julian Baur, Simon Schuß und Andreas Schuß. Das Team habe großartige Arbeit geleistet und sich hervorragend der Betreuung und Unterrichtung der Schüler und Jugend angenommen. Großer Dank galt auch der Fahnenabordnung, den Helfern und den Kuchenbäckern.

Stark bei den Stadtmeisterschaften

Sportlich sorgte bei den Ottmaringern unter anderem die Friedberger Stadtmeisterschaft für große Freude. Sechs Stadtmeistertitel konnte die Schützengilde nämlich erzielen.

Geehrt wurden die diesjährigen Vereinsmeister. Bei den Auflage-Schützen sicherte sich Pia Wrigley den Titel, bei den Luftgewehrschützen lag Andreas Schuß am Ende ganz vorn und bei den Pistolenschützen war einmal mehr Daniel Wrigley der Beste.

Sieg für Vater und Tochter

Mit Spannung wurde die Königsproklamation erwartet. Neue Jugendschützenkönigin wurde die zwölfjährige Anna Mayr mit einem 5,7-Teiler.

Mit einem 11,3-Teiler sicherte sich ihr Vater Andreas Mayr den Titel des Schützenkönigs der Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart.

Die erste Amtshandlung der beiden neuen Könige fand bereits beim Vereins-Eröffnungsschießen statt. Die Schützenkönige gaben traditionsgemäß ein Essen aus.

Die Schützengilde blickt in ein spannendes Vereinsjahr und würde sich auch über neue Mitglieder freuen. Wer Lust auf ein Schnuppertraining hat, kann an den Trainingstagen (Dienstag ab 18.30 Uhr und Samstag ab 19 Uhr) gerne vorbeischauen. Qualifizierte Übungsleiter sind als Ansprechpartner vor Ort.

Wichtige Termine 2020

Samstag, 7. März, 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung

Sonntag, 5. April, 14 Uhr Osterschießen

Donnerstag, 21. Mai, 11 Uhr Grillfest

Samstag, 19. Dezember, 19 Uhr Weihnachtsfeier

