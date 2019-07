10:20 Uhr

Etwas Licht und viel Schatten

Während sich die Herren 50 über die Meisterschaft in der Landesliga freuen, droht einigen anderen Friedberger Mannschaften der Abstieg. Jugend erfolgreich.

Von Peter Kleist

Langsam neigt sich die Tennissaison 2019 dem Ende entgegen und die Entscheidungen in den diversen Ligen rücken näher. Und dabei dürften einigen Teams des TC Friedberg die sich abzeichnenden Entscheidungen nicht gefallen, mehreren Mannschaften droht nämlich der Abstieg. Allerdings gibt es auch positive Nachrichten, beide Herren-50-Teams stehen vor der Meisterschaft.

Die Herren 50 II hatten den Titel in der Bezirksklasse 1 schon vor Wochenfrist mit dem 8:1 gegen Sielenbach klar gemacht. Diesmal konnte man als spielfreies Team zuschauen, was denn die Konkurrenz so treibt. Die Herren 50 I hatten auf der eigenen Anlage das Spitzenspiel der Landesliga gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TC Erding vor der Brust. Und sie lösten diese Aufgabe bravourös mit einem 7:2-Sieg. Alexander Köble, Karl-Heinz Ehrwen, Wolfgang Schießler, Thomas Seban und Gerhard Hemm gewannen im Einzel, nur Jürgen Wagenknecht unterlag. Nach dem 5:1 wurden die Doppel geteilt, die Friedberger stehen nun mit 12:0 Punkten alleine an der Tabellenspitze.

Bei den Herren I scheint sich zu bestätigen, dass die Landesliga nichts für die Friedberger ist. „Entweder wir steigen ab oder auf – gehalten haben wir die Klasse bislang noch nie“, hatte TCF-Präsident Stephan Pasdera schon früh in der Saison konstatiert. Nun scheint es so zu sein, dass der Weg der Friedberger nach unten führte, ging doch das letzte Spiel gegen Gersthofen mit 3:6 verloren. Nur Noah Thurner und Daniel Rabas gewannen ihre Einzel, die Doppel wurden nach dem 2:4-Rückstand geteilt. Die Friedberger beenden die Saison als Vorletzter. Auch die Herren II scheinen nach dem 2:7 gegen Schießgraben II die Bezirksliga nur schwerlich halten zu können – und den Herren 40 droht nach dem 3:6 gegen Peiting ebenfalls der Abstieg aus der Landesliga.

Ein entscheidendes Spiel hatten auch die Damen 50 in der Regionalliga Süd-Ost auf der heimischen Anlage vor sich. Gegen den TC Hahnbach ging es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Und der droht den Friedbergerinnen nun nach der 3:6-Heimniederlage. Karin Sommerer (6:0, 6:2), Luise Zagler (6:4, 6:3) und Eva-Maria Helm (6:0, 6:1) hatten ihre Einzel gewonnen und so für den 3:3-Zwischenstand gesorgt. In den Doppeln waren die Friedberger Spielerinnen dann aber chancenlos und verloren alle drei Partien in zwei Sätzen. Ebenfalls leer gingen die Damen 40 in der Landesliga aus. Sie verloren auf der TCF-Anlage mit 2:7 gegen den TC Zwiesel. Doch es gab auch erfreuliche Ergebnisse. So setzten sich die Friedberger Damen gegen den TC Obergriesbach mit 9:0 souverän durch. Franziska Pfanzelt, Jessica Lavrov, Carolin Gründl, Laurina Schön, Paulina Koch und Lisa Eichner gewannen dabei alle in zwei Sätzen und auch die Doppel waren eine klare Angelegenheit für die TCF-Damen.

Erfolge feierten auch die Junioren-18-Teams, die im Einsatz waren. Die Junioren 18 II sind nach dem 4:2 gegen Schießgraben II Tabellenführer der Bezirksklasse 1. Die Junioren 18 III setzten sich gegen Diedorf mit 5:1 durch und die Junioren IV bezwangen den Lokalrivalen TC Mering III klar mit 6:0. Spielfrei waren an diesem Wochenende die Junioren 18 I und V sowie die Juniorinnen 18.

