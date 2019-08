14:21 Uhr

FC Stätzling ist heiß auf das Derby gegen Affing

Trainer Andreas Jenik will mit seinem Team in der Nord-Staffel einen Dreier erzielen. Der Aufsteiger TSV Friedberg steht vor einer schweren Prüfung.

Von Otmar Selder

Am zweiten Spieltag stehen sowohl der FC Stätzling als auch der Aufsteiger TSV Friedberg vor interessanten Aufgaben. Die Stätzlinger Fußballer haben am Sonntag Heimrecht im Derby gegen den FC Affing in der Bezirksliga Nord und da wäre neben einer weiteren Standortbestimmung ein Sieg gerade recht. Noch schwerer trifft es den TSV Friedberg bereits am Samstag im ersten Auswärtsspiel in Bad Grönenbach in der Süd-Staffel. Der dortige Club ist einer der am meisten genannten Aufstiegsanwärter.

TSV Friedberg Noch hat die 100-jährige Fußballabteilung in der neuen Saison keinen Punkt auf dem Konto. Und das wird für den Aufsteiger auch am Samstag in Bad Grönenbach (15.30 Uhr) ein ganz schwer zu erreichendes Ziel sein. Denn die Platzherren zählen als ehemalige Landesligisten zu den Mitfavoriten um die Meisterschaft und daran kann auch die 1:2-Niederlage der Allgäuer beim Auftaktspiel in Erkheim nichts ändern.

Abteilungsleiter Bob Mendel, der das Spiel in Erkheim gesehen hat, und Trainer Ali Dabestani sind allerdings weit davon entfernt, die Flinte schon vorher ins Korn zu werfen. Denn so schlecht haben ihre Mannen um Kapitän Marcel Pietruska bei der knappen Niederlage gegen Haunstetten (2:3) nicht gespielt. Der Coach ist nach seiner Erkrankung wieder an der Seitenlinie und wird wohl allenfalls in Bezug auf die Lautstärke seiner Stimme Defizite erkennen lassen.

Seine Spieler sind mit Ausnahme von Sebastian Liegel alle an Bord und motiviert. „Den gegen Haunstetten zuhause liegen gelassenen Punkt wollen wir in Grönenbach entführen“, sagt Dabestani. Er will aber nicht auf Teufel komm raus mauern, sondern „die eigene Linie“ beibehalten.

FC Stätzling Im klassischen Derby erhoffen sich die Stätzlinger Fans am Sonntag den ersten Heimsieg. Dann wäre der Saisonauftakt in der für sie neuen Liga Nord nach dem 0:0 in Rain absolut gelungen. Und mit allem Respekt vor der Affinger Mannschaft geht Trainer Andreas Jenik davon aus, dass die Punkte in Stätzling bleiben. „Die Affinger um ihren Spielertrainer Marc Abdu Al-Jajeh haben gute Kicker, ich habe sie im Eröffnungsspiel gegen Gersthofen (4:3) gesehen“, sagt Jenik, der mit Affings „Oldie“ Nino Kindermann (35) in der Jugend zusammengespielt hat. Franz Losert fehlt am Sonntag um 15 Uhr wegen Verletzung, ebenso wie der junge Luigi Manfreda, der sich in Urlaub befindet.

Im Tor steht nach dem Abgang von Baumann (nach Mering) wieder Deniz Eryildirim für den sich der Coach aus den drei etwa gleichwertigen Keepern – zunächst – als Nummer eins entschieden hat. Trainer Andreas Jenik hat also keine größeren personellen Sorgen. Es wird nahezu der gleiche Kader sein wie zuletzt, der mit Kapitän Loris Horn am Sonntag um 15 Uhr gegen den Nachbarn gewinnen will.

