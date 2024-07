110 Prozent: Wie sich ein Meringer auf dem Fitnessmarkt behauptet

Wer sich in Emre Carpans Trainingsareal umschaut, dem stechen zahlreiche Fotos in die Augen. Es sind Vor-nachher-Bilder seiner Kundinnen und Kunden. Dort sind die Trainingserfolge dokumentiert. „Ich schaue immer gerne auf die Bilder, weil es mich daran erinnert, wofür ich das Ganze mache - die Zufriedenheit der Kunden“, so der 29-Jährige, der in einem Meringer Fitnessstudio auf rund 100 Quadratmetern individuelle Trainingseinheiten anbietet. Carpan hat sein eigenes Konzept entwickelt. Neben dem Training stellt er auch noch seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel her.

Meringer: Zwischen Fitnesstrainer und Ernährungsberater

Der gelernte Personaltrainer hat auch schon mit Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern zusammen gearbeitet, vor allem aus dem Kampfsportbereich. Aktuell trainiert er zusammen mit Profiboxerin Cheyenne Hanson, amtierende Europameisterin aus Augsburg oder dem Friedberger Profiboxer Onur Kocer, der ebenfalls auf einem Foto zu finden ist. Doch am liebsten blickt Emre Carpan auf ein Foto ganz im Eck. Es zeigt der Footballspieler Felix Doege, der mittlerweile in den USA an einer Highschool spielt. "Er ist wirklich auf einem guten Weg und hat das Zeug zum Profi. Seine Entwicklung ist Wahnsinn. Er kam hier als Jugendlicher an und hat gefragt, ob ich ihn für die USA fit machen kann. Das habe ich dann auch getan. Seine Geschichte geht mir ans Herz."

Insgesamt betreut der Meringer rund 150 Kundinnen und Kunden - vom Anfänger bis zum Profi. "Jeder bekommt eine individuelle Betreuung und hat ganz andere Voraussetzungen und Ziele. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir gemeinsam ein Programm", so der 29-Jährige. Die meisten sind zwischen 25 und 50 Jahren. "Manche wollen abnehmen, andere fit werden. Das ist total unterschiedlich." Carpan, den alle nur Coach Emre nennen, macht Einzelpersonen fit, aber auch Gruppen kommen zu ihm.

Fitness: Mit 110 Prozent zum Erfolg

110 Prozent heißt sein Konzept. "Ich gebe immer mehr als 100 Prozent. So bin ich darauf gekommen. Ich weiß, dass man nur seine Ziele erreicht, wenn man überdurchschnittliche Leistungen erbringt. Ich bin selbst extrem ehrgeizig und um andere zu motivieren, muss man ein Vorbild sein." Auf Instagram folgen dem 29-Jährigen mittlerweile mehr als 10.000 Menschen. Auch zahlreiche Fußballmannschaften aus der Region haben sich schon mit dem Personaltrainer auf die Saison vorbereitet. "Die kommen meistens in der Vorbereitung. Bei Fußballern geht es um Stabilität, Kraftausdauer sowie Rumpf- und Beinmuskulatur."

Icon Vergrößern In Mering hilft er Einzelsportlern und Mannschaften, fit zu werden. Foto: Sebastian Richly Icon Schließen Schließen In Mering hilft er Einzelsportlern und Mannschaften, fit zu werden. Foto: Sebastian Richly

Emre Carpan selbst war laut eigenen Angaben als Kind und Jugendlicher nicht gerade schlank. "Ich hatte Übergewicht und überhaupt kein Selbstvertrauen. Ich habe Fußball gespielt und war beim Ringen. Später bin ich ins Fitnessstudio gegangen." Carpan fängt an fast täglich zu trainieren und seine Ernährung umzustellen. Vor zehn Jahren beginnt er als Trainer in einem Studio an und merkt schnell, dass er diesen Weg weiter verfolgen will. "Das hat mich fasziniert, aber ich wollte das nicht einfach so machen, sondern wie im Training alles geben. Also habe ich neben der Arbeit mein Diplom gemacht. " Er las zahlreiche Fachbücher und besuchte eine renommierte Akademie in München. "Da ging es um die Bereiche Training und Ernährung."

Meringer entwickelt eigene Nahrungsergänzungsmittel

Mit der Zeit hatte der Meringer immer mehr Kundinnen und Kunden und machte sich vor rund fünf Jahren dann selbstständig. "Als Angestellter wäre das nicht möglich gewesen und so habe ich den Schritt gewagt. Das war schon ein großes Risiko und hat viel Zeit und Nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt", so der 29-Jährige, der sein Erfolgsgeheimnis wie folgt beschreibt: "Ich bin einfach authentisch und ein guter Motivator. Ich weiß, was möglich ist, wenn man diszipliniert sein Ziel verfolgt."

Icon Vergrößern Zusätzlich bietet der Meringer seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel an. Hier gibt es alles vom Eiweißriegel bis zum Melatonin-Spray. Foto: Sebastian Richly Icon Schließen Schließen Zusätzlich bietet der Meringer seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel an. Hier gibt es alles vom Eiweißriegel bis zum Melatonin-Spray. Foto: Sebastian Richly

Neben dem Training hat der Meringer seit rund einem Jahr ein zweites Standbein. Er verkauft seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel. "Ich kenne viele Produkte, aber so richtig überzeugt hat mich keines. Ich wollte leckere und gesunde Sachen anbieten, die aber nicht zu künstlich schmecken, was oft der Fall ist." Los ging alles mit einem Protein-Riegel. Mittlerweile umfasst das Sortiment von Clean Delight zudem Eiweißpulver, Magnesium bis zum Melatonin-Spray.

Mittlerweile sind seine Produkte in einigen Supermärkten der Region sowie Tankstellen und Fitnessstudios zu finden. Zudem betreibt der 29-Jährige einen Onlineshop. "Es war ein harter Weg, weil ich sehr hohe Ansprüche hatte. Aber ich bin froh, weil ich meinen Kunden so die optimale Ergänzung zu ihrem Training bieten kann. Ohne entsprechende Ernährung wird es schwierig seine Ziele zu erreichen."

Als Emre Carpan die Trainingsgeräte zusammenräumt, fällt sein Blick auf ein weiteres Foto. Es zeigt eine junge Frau. "Sie wollte fit werden für den Einstellungstest für die Polizei. Wir hatten nicht viel Zeit, aber am Ende hat sie es locker geschafft", so der Meringer der aber auch sagt. "Man muss aber immer dranbleiben und sollte dann nicht einfach aufhören, etwas zu tun. Es ist ein langer Prozess."