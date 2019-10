18:30 Uhr

Friedberg steht dreimal auf dem Treppchen

Bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Haunstetten schneiden die Teams des TSV Friedberg zufriedenstellend ab. Dabei gibt es aber auch einige Abstürze.

Von Werner Miller

Bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften wurden die drei Teams des TSV Friedberg mit Gold, Silber und Bronze dekoriert.

Es gab tatsächlich drei Treppchenplätze für die Turnerinnen des TSV Friedberg bei den Mannschaftsmeisterschaften des Turngaues Augsburg in der Haunstetter Sporthalle. Was sich die Trainerinnen Sabine Faist und Steffi Hövel vorstellten und insgeheim wünschten, setzten ihre Turnerinnen in die tat um.

Wermutstropfen am Schwebebalken

Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch bei der Bewertung am Schwebebalken in der Gruppe der LK2, der 16 Jahre alten und älteren Turnerinnen. Hier starteten Franziska Hohenester, Hannah Janicher, Melina Kullmann, Lena Lugauer und Celine-Cäcilia Schier für den TSV und da kam es zu einer Diskrepanz zwischen der Friedberger Trainerin und dem Kampfgericht. Die Friedberger legten vergeblich einen Einspruch gegen die Wertung ein. Ob damit der TSC Mering noch hätte eingeholt werden können, blieb offen. So wurden die Friedbergerinnen knapp vor dem TSV Kriegshaber Zweite.

13- bis 15-Jährige auf Platz drei

Eine richtige Kraftanstrengung war es für die Mädchen der LK3 (13 bis 15 Jahre) mit Lina Brunnhuber, Milla Götz, Katja Graf, Paula Hartung, Emma Hicker und Auginia Schusche, die sich den dritten Platz sicherten. Letztlich waren es doch über vier Punkte Vorsprung gegenüber dem Viertplatzierten TSV Stadtbergen.

Konkurrenzlos fiel dem TSV Friedberg in der Gruppe der LK2 der (neun bis zwölf Jahre) der Sieg zu. Linda Bernert, Lisa Hartmann, Ilayda Hizel, Marie-Sophie Linzenkirchner und Lara Vucinic erturnten sich sehr gute und sehr beachtliche 192,40 Punkte.

„Das Vorhaben, alle drei Teams in den verschiedenen Jahrgangsklassen aufs Podest zu bringen, ist uns überraschend gut gelungen“, freuen sich Trainerin Sabine Faist und Steffi abschließend nach einem guten Wettkampf. Mit den Ergebnissen waren die Trainerinnen sehr zufrieden, auch wenn einige Übungen von Abstürzen unterbrochen waren.

