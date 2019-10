vor 49 Min.

Friedberg steht vor einer harten Zeit

Der TTC fährt Niederlagen gegen Kissing II und Augsburg IV ein

Wie schwierig die neue Saison für das erste Herrenteam des TTC Friedberg verlaufen wird, erfuhr es bereits bei den ersten drei Begegnungen. Obwohl zum Auftakt beim Auswärtsspiel gegen den TSV Haunstetten I ein 9:6-Sieg gelang, mussten die Friedberger wenige Tage später gegen den Kissinger SC II eine bittere 3:9-Niederlage einstecken. Die Gastgeber, bei denen mit Maximilian Lindner und Günter Schnepp auch zwei ehemalige Friedberger Akteure zum Einsatz kamen, waren dem Friedberger Team deutlich überlegen. Lediglich Michael Frank, Holger Prendke und Daniel Stock punkteten für den TTC.

Im dritten Spiel gegen den Post SV Augsburg IV hatte der TTC Friedberg Heimrecht und erhoffte sich dadurch einen kleinen Vorteil. Doch nach 1:2 in den Doppeln und den Niederlagen von Michael Frank und Daniel Stock in den ersten Einzelbegegnungen lag man schnell mit 1:4 zurück. Dieser Rückstand hielt bis zum Schluss, auch wenn Friedberg zum zwischenzeitlichen 6:6 ausgleichen konnte. Durch die Erfolge von Michael Frank, Daniel Stock und Rainer Hoksch schöpfte das Team noch einmal Hoffnung. Am Ende waren es dann doch wieder die drei Punkte Differenz, denn weder Holger Prendke noch Klaus Scheller oder Uwe Schaarschmidt gelang in den letzten Partien ein weiterer Sieg. So musste sich Friedberg mit 6:9 geschlagen geben.

Erfolgreicher waren die zweite und dritte Mannschaft bei ihren Auftaktpartien. Die „Zweite“ gewann bei Post SV Augsburg VI deutlich mit 9:2 und auch das dritte Herrenteam gewann klar mit 9:3 gegen TSV Königsbrunn V. Im Bezirkspokal gelang TTC I gegen TT Augsburg SG II ein überzeugender 4:0-Sieg. (goge)

Themen folgen