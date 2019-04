17:30 Uhr

Friedberg steigt mit weißer Weste auf

Die Königlich privilegierte Feuerrohrschützengilde Friedberg I blieb in der A-Klasse Gruppe I in dieser Saison als einziges Team ohne einen einzigen Punktverlust und steigt in die Gauliga auf. Unser Foto zeigt von links: Franziska Hrabowsky, Peter Hrabowsky, Tim Holzinger und Marc Holzinger.

Die Friedberger Feuerrohrschützen gewinnen auch den letzten Kampf. In der Gau-Oberliga profitiert Merching von der Haberskircher Niederlage und holt den Titel. Eine Meringerin zielt diesmal am besten.

Von Martina Schneemayer

Noch einmal spannend war es beim zehnten und letzten Durchgang der Gau-Rundenwettkämpfe der Luftgewehrschützen. Mandicho Merching sicherte sich dank des Erfolgs gegen Harthausen und der Haberskircher Niederlage gegen Ottmaring noch den Titel in der Gau-Oberliga. Als einzige Mannschaft ohne Verlustpunkt blieb die Königlich privilegierte Feuerrohrschützengilde Friedberg, die sich mit 20:0 Punkten den Titel in der A-Klasse holte. Das beste Einzelergebnis am letzten Schießtag erzielte Natalie Posselt (KK-Mering II) mit 390 Ringen.

"Cilli" Stadtherr ist die beste Schützin der Saison

Im Kampf um die Gau-Oberliga-Meisterschaft eroberte Merching I mit dem 1518:1508-Sieg über KK-Harthausen-Paar I die Spitze zurück. Merchings Cäcilia „Cilli“ Stadtherr steuerte 389 Ringen bei und beendete die Saison als Beste in der Einzelwertung mit einem Schnitt von 391,40 Ringen. Dahinter folgen Lena Beutlrock (Haberskirch-Unterzell I; 387,60) und Lena Spicker (Merching I; 386,60). Haberskirch-Unterzell I büßte mit dem 1504:1515 gegen die SG Ottmaring ihre Titelchancen ein. Spielhahn Aulzhausen I muss nach dem 1498:1502 gegen Bachern absteigen.

In den beiden Gau-Ligagruppen wurden KK-Mering II und Jägerblut Laimering I mit jeweils 16:4 Meister. Den Aufstieg in die Gau-Oberliga darf aber nur Mering II, da es in der Gesamtringsumme um zwölf Ringe besser war. Mering II besiegte Schlusslicht Wulfertshausen mit 1501:1450 und verwies Gunzenlee Kissing I, das gegen Aulzhausen II mit 1453:1483 verlor auf Platz zwei. Merings Natalie Posselt, mit 390 Ringen beste Schützin, liegt auch in der Einzelwertung dieser Gruppe mit 378,90 Ringen auf Platz eins. In der zweiten Gruppe muss Egenburg II mit nur zwei Punkten absteigen. Julia Huster (Heinrichshofen) war mit durchschnittlich 381,40 Ringen die beste Schützin der Gauliga.

Friedberg hat 20:0 Punkte

Aus der A-Klasse werden die ungeschlagenen Schützen der Kgl. priv. FRSG Friedberg I (20:0) sowie Ottmaring III (18:2) aufsteigen. Die Friedberger holten ihren zehnten Sieg mit 1464:1364 gegen Aulzhausen III. Dabei ragte die Friedberger Jungschützin Franziska Hrabowsky mit 379 heraus. Mit 375,20 Ringen im Schnitt liegt sie nur knapp hinter ihrem Vater Peter Hrabowsky (377,0) auf Platz zwei. Hubertus Baindlkirch I besiegte zwar Haberskirch-Unterzell II (1431:1423), muss aber dennoch absteigen. In Gruppe II lagen Ottmaring III und Kissing II (je 18:2) vorne, nur durch sieben Ringe getrennt. Haberskirch-Unterzell III steigt ab.

In der B-Klasse machten SK Wulfertshausen II und KK-Harthausen-Paar II das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg. Wulfertshausen gewann das Spitzenduell gegen Heinrichshofen II mit 1418:1393. Trotz eines Sieges (1407:1385 gegen Ried IV) zum Abschluss muss Burgfrieden Tegernbach I absteigen.

In der zweiten Gruppe bezwang KK-Harthausen-Paar II Bachern II mit 1404:1379. Judith Treffler (Laimering) traf beim 1479:1348-Sieg gegen Freienried II stolze 384 Ringe. Für Bacherleh Steinach I geht es nach einer Saison wieder in die C-Klasse zurück. Bianca Madjari (KK-Harthausen-Paar II) beendete den Rundenkampf mit 372,22 Ringen als Klassenbeste vor Judith Treffler (Laimering II/368,67) und Stefanie Schwankhart (Tegernbach I; 367,80).

Egenburg bleibt ungeschlagen

Ungeschlagen und mit nur einem Unentschieden schaffte Egenburg III den Aufstieg aus der C- in die B-Klasse. Zuletzt gabe es einen 1062:1018-Sieg gegen den Verfolger Kissing IV. Eisbachtaler Rinnenthal I (957:986) gegen Friedberg II blieb ohne Punkt. In der zweiten Gruppe sicherte sich Harthausen-Paar II mit einem 1095:998 gegen Egenburg IV mit 18:2 Punkten Titel und Aufstieg. In der Einzelwertung steht die Jugend ganz oben: Carina Hecher (KK-Harthausen-Paar III/275,10 Ringe) vor Laura Mair (KK-Harthausen-Paar III) und Selina Krauss (KK-Harthausen-Paar III/je 270,50).

Beste Einzelschützen

Gau-Oberliga Cäcilia Stadtherr (Merching I) 389 Ringe, Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) 387, Lena Beutlrock (Haberskirch-Unterzell I) 386.

Gauliga Natalie Posselt (KK-Mering II) 390 Ringe, Julia Huster (Heinrichshofen I) 387, Sebastian Wörl (Mering-St.Afra I) 383.

A-Klasse Franziska Hrabowsky (Friedberg I) 379 Ringe, Theresa Wachinger (Rieden I), je 370: Peter Hrabowsky (Friedberg I), Leon Hunner (Ottmaring III) und Martin Pest (Kissing II).

B-Klasse Judith Treffler (Laimering II) 384 Ringe, German Krippner (Wulfertshausen II) 368, Johann Treffler (Laimering II) 367.

C-Klasse Carina Hecher (KK-Harthausen-Paar III) 280 Ringe, Selina Krauss (KK-Harthausen-Paar III) 278, Laura Mair (KK-Harthausen-Paar III) 275.

