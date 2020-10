07:09 Uhr

Friedberger Männer gewinnen Krimi

Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg drehen die Partie gegen Zirndorf und holen im fünften Satz den Sieg. Ein Einwechselspieler wird zum Matchwinner-

Von Konstantin Luber

Endlich wieder Volleyball beim TSV Friedberg: Im zweiten Spiel der Saison und dem ersten vor heimischer Kulisse gelang den Friedberger Volleyballern der erste Saisonsieg in der 3. Liga Ost. Das Spiel gegen den TSV Zirndorf ging wie bereits das erste Saisonspiel über die volle Distanz. Diesmal konnten die Friedberger den entscheidenden fünften Satz für sich entscheiden und gingen mit 3:2 (20:25; 25:23; 18:25; 25:18; 15:11) als Sieger vom Platz. Als bester Spieler wurde Fabian Gumpp ausgezeichnet. Bei den Zirndorfer Volleyballern erhielt Tim Rosenow diese Auszeichnung.

Der erste Satz ging an die Gäste aus Zirndorf, die sich in der Mitte des Satzes mit einigen Punkten absetzen konnten und die Führung bis zum Satzende nicht mehr abgaben. Mit viel Druck im Aufschlag brachten sie die Annahmespieler der Friedberger immer wieder in Bedrängnis.

Dies änderte sich zu Beginn des zweiten Satzes. Die Friedberger konnten ihre Annahme stabilisieren und zeigten bis zum Satzende eine konzentrierte Leistung, die mit vier Punkten Abstand anhielt (24:20). Dann gerieten die Friedberger nochmals unter Druck und mussten beim Stand von 24:22 sowie 24:23 nochmals eine taktische Auszeit nehmen, ehe die Zirndorfer den Aufschlag beim Stand von 24:23 verschlugen. Danach war für eine Viertelstunde eine Lüftungspause angesagt, die aufgrund der Corona Pandemie zum Hygienekonzept gehört.

Volleyball: Fabian Gumpp dreht für Friedberg auf

Die Zirndorfer kamen entschlossener aus der Pause zurück und gingen schnell in Führung (6:9). Bei den Friedbergern war die Zielstrebigkeit im Angriff weg, weshalb beim Stand von 9:14 auf der Annahme Außen Position gewechselt wurde. Für Christian Pohl kam nun Fabian Gumpp ins Spiel. Der Satz war dennoch nicht mehr zu retten und ging mit 18:25 an Zirndorf.

Was den Friedbergern in Satz drei noch fehlte, war nun im vierten Satz wieder da. Mutige Angriffe und wichtige Blocks führten zu einer deutlichen Führung (20:15), die konsequent zu Ende gespielt wurde. Der Satz ging mit 25:18 an Friedberg. Wie schon in Marktredwitz musste auch hier wieder der Tiebreak entscheiden.

Bis zum Seitenwechsel (5:8) sah es nicht nach einem Heimsieg aus, da die Zirndorfer deutlich besser in den Satz starteten und Friedberg zu einer frühen Auszeit gezwungen wurde (3:7). Doch die Gastgeber zeigten Moral und kämpften sich auf 9:10 heran. Der zum Aufschlag eingewechselte Paul Décombe erzeugte viel Druck, der letztendlich durch wichtige Blockpunkte zum Satzende belohnt wurde. Die Friedberger drehten den entscheidenden Satz und siegten mit 15:11.

Nach dem hart erkämpften Sieg stehen nun zwei Spiele über die volle Distanz und insgesamt drei Punkte auf dem Friedberger Konto. Am Wochenende folgt bereits das nächste Spiel. Dann geht es für den TSV zum ASV Dachau.

Startaufstellung TSV Friedberg Jannik Birkholz (Z), Michael Stöcker (D), Lennert Husemann (MB), Andreas Eichhorn (MB), Stefan Erhardt (AA), Christian Pohl (AA), Hannes Steffan (L)

Themen folgen