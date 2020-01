12:25 Uhr

Friedberger Nachwuchs auf dem Podest

Silber für Lukas Rieber und Patrick Link bei den schwäbischen Jugendhallenmeisterschaften.

Von Reiner Link

Die Schwäbischen Jugendhallenmeisterschaften im Tennis fanden in diesem Jahr vor der Haustür des TC Friedbergs in Augsburg, genauer gesagt in der nagelneuen Halle des TC Schießgraben und beim TC Schwaben Augsburg sowie bei der TSG 1885 Augsburg statt.

Grund genug für die besten Jugendspieler des TC Friedbergs in das Geschehen einzugreifen. In der Altersklasse der unter 14-Jährigen waren Finn Rieber, Loris Köble, Samuel Braun, Lasse Bergmiller, Fabian Rauser und Patrick Link gemeldet, wobei Patrick Link an Platz eins, Samuel Braun an Platz drei gesetzt waren. Bei den 16-Jährigen waren die Friedberger durch Lukas Rieber und David Eichenseher vertreten.

Patrick Link besiegte zunächst Tim Rajewski vom TC Mering klar mit 6:2 und 6:1, bevor er dann im Viertelfinale auf Ben Schnitzer vom TC Schwangau ebenso problemlos aus dem Turnier warf. Ben Schnitzer hatte zuvor Patricks Vereinskameraden Finn Rieber mit 6:0 und 6:0 besiegt.

Auch Samuel Braun schien auf der Erfolgsspur zu sein, da er sich zunächst klar gegen Vitus Scharf vom TTC Füssen durchsetzte und auch mit Noah Piller vom Lokalrivalen TC Schießgraben Augsburg kurzen Prozess machte (6:0 / 6:0).

In den beiden Halbfinalbegegnungen standen somit zwei Schützlinge Jiri Zavadils: Samuel Braun traf nun auf den an Platz zwei gesetzten Niklas Klein, der vom TC Leutkirch (Baden-Württemberg) nach Bayern zum TC Memmingen gewechselt war und samt eigenem Trainer angereist war. Patrick Link musste sich mit Malte Walz vom TC Lindau messen. Nach einem leidenschaftlichen und packenden Match musste sich Samuel Braun mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben und schied aus dem Turnier aus. Niklas Klein stand im Finale.

Patrick Link hatte gegen Malte Walz souverän mit 6:1 und 6:3 gewonnen und traf nun auf Niklas Klein, den er erst vor Kurzem beim Little Arrowheads nach zähem Ringen geschlagen hatte.

Dieses Mal schien Fortuna eher aufseiten von Niklas Klein zu stehen, der Patrick im ersten Satz mit 6:1 völlig überrollte. Der junge Friedberger machte zahlreiche Fehler und hatte trotz langer und packender Ballwechsel des Öfteren das Nachsehen. Im zweiten Satz kämpften beide Spieler verbissen und technisch großartig um jeden Punkt, doch das letzte Quäntchen Glück schien Patrick an diesem Tag nicht gegönnt zu sein. Obwohl er nie aufgab und um jeden Punkt bis zum Umfallen kämpfte, behielt dieses Mal Niklas Klein die Oberhand und gewann letztendlich knapp aber verdient mit 7:6 das an Dramatik nicht zu überbietende Finale. Patrick musste sich mit dem zweiten Platz und dem Titel des schwäbischen Vizemeisters zufriedengeben.

Auch in der Altersklasse der U-16-Jährigen kann sich der TC Friedberg über erfolgreiche Teilnehmer freuen: Lukas Rieber schaffte es ebenfalls ins Finale und besiegte auf dem Weg dorthin Moritz Schnebelt vom TSV Pfuhl (6:3 und 6:2) sowie Beppo Helmensdorfer vom TC Lindau. Erst im Finale unterlag Rieber dann dem überragend aufspielenden Tom Bittner vom TC Rot-Weiß Gersthofen klar mit 0:6 und 0:6.

Friedbergs Nachwuchstrainer Jiri Zavadil sagte: „Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden.“

