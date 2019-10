00:03 Uhr

Friedberger Teams sind hoch motiviert

Drei Mannschaften sind bei der Gau-Meisterschaft vertreten

Zum Abschluss des Wettkampfjahres wollen die Turnerinnen des TSV Friedberg bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften noch einmal einen guten Auftritt auf den vier Geräten Stufenbarren, Schwebebalken, Boden und Sprung hinlegen. In der Sporthalle Haunstetten werden sich Gruppierungen am Samstag, 26. Oktober, ab 8 Uhr in drei verschiedenen Altersklassen gegenüberstehen.

Ein schweres Programm mit höheren Anforderungen an den Geräten wird in der Leistungsklasse 2 gefordert. Der TSV Friedberg ist mit zwei Teams in einem starken Teilnehmerfeld dabei. Dabei hat eine Top Mannschaft der Altersklasse 16+ mit Hannah Janicher, Melina Kullmann, Franziska Hohenester, Lena Lugauer und Celine Schier gute Chancen auf einen Podestplatz.

Im Wettkampf der Neun- bis Zwölfjährigen steht der TSV Friedberg mit Lisa Hartmann, Marie-Sophie Linzenkirchner, Lara Vucinic, Lia Menter, Ilayda Hizal und Linda Bernert konkurrenzlos da.

Erstmals turnen in der Leistungsklasse 3 der 13- bis 15-Jährigen, Auginia Schusche, Katja Graf, Paula Hartung, Emma Hicker, Milla Götz und Lina Brunnhuber die „Kür Modifiziert“ unter Wettkampfbedingungen. Dabei treffen sie auf den TSV Stadtbergen, den TSV Gersthofen, den TSV Schwabmünchen und eine Gaumannschaft.

Ihre Trainerinnen Sabine Faist, Steffi Hövel und Anja Graf sind als Kampfrichter und Betreuerinnen mit von der Partie. (wm-)

