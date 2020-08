vor 37 Min.

Friedberger vorne dabei

Sabrina Mayer von der DJK ist durch Leistung in München die schnellste Hürdenläuferin ihrer Altersklasse im Kreis

Die Leichtathleten der DJK Friedberg zeigten beim dritten Teil der Munich Challenge erneut ausgezeichnete Leistungen.

Über 100 Meter Hürden knüpfte Sabrina Mayer mit 14,96 Sekunden und Platz vier an ihre absolute Top-Zeit vor einer Woche (14,79 Sekunden) nahtlos an. Ein kleiner Patzer am Start verhinderte eine schnellere Zeit. Nach Mehrkämpferin Petra Struck in den 1990er-Jahren ist sie damit die schnellste Hürdenläuferin der DJK und im Landkreis in der Altersklasse U18. Anna-Luisa Spatz in der U20 konnte über die etwas höheren Hürden mit 16,43 Sekunden ebenfalls knapp an ihre Bestzeit von 16,34 Sekunden heranlaufen und erreichte in der Altersklasse der Frauen Platz fünf. Im Speerwurf erreichte Nela Lehmann bei den Frauen mit 31,81 Meter trotz zuletzt wenig Speerwurftraining Rang acht.

Auch Sabrina Mayer war bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Saison mit dem Speer mit 26,28 Meter sehr zufrieden. Trotz großer Hitze brachten die Athleten der DJK am Ende eines langen Tages noch mal absolute Spitzenleistungen auf die Bahn. Tim Mahl (U20) gelang über 800 Meter eine neue persönliche Bestleistung in 2:02,54 Minuten. Er belegte Platz sechs bei den Männern. Mahl lief dabei zwei äußerst gleichmäßige Runden in 61 Sekunden.

Sabrina Mayer gelang über 800 Meter in 2:30,04 Minuten eine persönliche Bestleistung. Anna-Luisa Spatz steigerte sich im Weitsprung nach ihrem ersten Fünf-Meter-Satz vor einer Woche erneut. Mit 5,24 Meter (zuletzt 5,10 Meter) ergatterte sie Rang drei in der Frauenklasse. Darüber freute sich auch Trainerin Sonja Schenzinger, welche ebenfalls sportlich aktiv war: Sie radelte von Friedberg nach München und zurück mit dem Fahrrad. (wiek)

Themen folgen