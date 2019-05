vor 19 Min.

Friedbergs Jana Deibel ist eine Klasse für sich

Die junge Turnerin des TSV Friedberg wird in überzeugender Manier schwäbische Meisterin.

Von Werner Miller

Jana Deibel, die junge Sportgymnastin vom TSV Friedberg, feierte bei den schwäbischen Bezirksmeisterschaften einen ungefährdeten Sieg.

In der Rhythmischen Sportgymnastik gibt es nur wenige Nachwuchsmädchen beim TSV Friedberg, die in der Kinderleistungsklasse ihr Talent beweisen können. Eine davon ist die achtjährige Jana Deibel (Jahrgang 2011), die bei der schwäbischen Bezirksmeisterschaft in Olching eine fulminante Serie mit vier Übungen hinlegte und mit Seil, Reifen, Ball und ohne Handgerät in der Altersklasse 8 am Ende einem ungefährdeten Sieg entgegensteuerte. Für eine Achtjährige ist es schon ein enormes Pensum an Kraft, Geschicklichkeit und vor allem Beweglichkeit, um den Anforderungen dieser Übungen gerecht zu werden. Dementsprechend groß sind Trainings- und Zeitaufwand. Ihre Konkurrentinnen aus Gersthofen ließ Jana Deibel durch sehr sauber geturnte Übungen hinter sich. Nun darf sie im Juli beim Nachwuchspokal gegen die starke Konkurrenz aus Bayern antreten. Jana Deibel freut sich auf diese Herausforderung und will auch im Rahmen dieses Wettbewerbs in Nürnberg zeigen, was in ihr steckt. Natürlich hätte sie es gerne, wenn sie sich auch dort auf einen Podestplatz turnen könnte.

Ergebnisse schwäbische Meisterschaft in der KLK 8 1. Jana Deibel (TSV Friedberg) 44,58 Punkte; 2. Vera Lichtenstein-Diaz 41,90; 3. Dina Maser (beide Gersthofen) 36,22.

Themen Folgen