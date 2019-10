19:50 Uhr

Friedbergs Jugend erreicht ihr Ziel

Beim Gauentscheid des Bayernpokals in Mering dominieren die Turner des TSV Friedberg.

Von Werner Miller

Beim Gauentscheid des Bayernpokals setzen sich die Jugendturner des TSV Friedberg deutlich von der Konkurrenz ab. In bester Besetzung und exzellent vorbereitet starteten vier Mannschaften der Jugendturner des TSV Friedberg beim Gauentscheid des Bayernpokals in der Eduard-Ettensberger-Halle in Mering. Am Ende stand fest: Besser hätte es nicht laufen können.

Zweimal auf Platz eins

An diesem Gerätewettkampf an Boden, Barren, Reck, Seitpferd, Ringe und Sprungtisch beteiligten sich mit dem TSV Friedberg Mannschaften des TV Mering, TSV Gersthofen, TSV Leitershofen und TSV Bobingen. Dass die favorisierten Friedberger ganz vorne landen würden, durfte angenommen werden. In der Regel kann sich eine Mannschaft der Jugend A/B für den Landesentscheid im November qualifizieren. Und dies war mit großem Abstand von knapp 40 Punkten der TSV Friedberg, vor dem TV Mering. Die Friedberger waren auf den Punkt topfit und setzten sich an die Spitze des Feldes. Markus Schmid erturnte sich mit 98,00 Punkten auch die Tagesbestnote aller beteiligten Jugendmannschaften. Hinter ihm mit knapp 0,9 Punkten Differenz wurde Fynn Klein Zweitbester, auf Platz drei folgte Sebastian Rudnitzky mit 89,20 und Hans Glockenstein mit 81,00 Punkten als Vierter.

Auch die Jugendturner C mit Philipp Burkhardt, Markus Hamp, Fabian Hartmann und Valentin Zygankov verwiesen den TV Mering auf Platz zwei – ebenfalls mit knapp 40 Punkten Unterschied. Leichtes Spiel hatten Simon Zutt, Josef Schwaiger, Elias Schubert und Ben Köhler, die in der Jugend D konkurrenzlos antraten.

Die Youngster werden Dritter

Keinen ersten Platz, aber mit Rang drei noch einen auf dem Podest erturnten sich die Youngster des TSV Friedberg, die Jugend E. Hier siegte der TSV Leitershofen vor dem TV Mering.

Grund zur großen Freude hatten vor allem die Trainer Thomas Hartmann und Julia Roth über das hervorragende Abschneiden ihrer Jungs, die den Wettkampf sicher durchgeturnt und keine Absteiger hatten. Besonders am Reck und am Boden zeigten die Friedberger fehlerfreie und saubere Übungen.

Die Trainer waren zufrieden, schließlich hatte man das Ziel, die Qualifikation zum Regionalentscheid, erreicht.

Themen folgen