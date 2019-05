15:57 Uhr

Für Rinnenthal geht's auf zum ersten Akt

Dominik Graf (rechts) will mit dem BCR in die Bezirksliga.

Relegation zur Bezirksliga: Der Rinnenthal trifft in Alsmoos auf den TSV Wertingen.

Von Peter Kleist

Der BC Rinnenthal steht am Dienstag, 21. Mai, ab 18.15 Uhr vor dem ersten Akt im Aufstiegsdrama zur Bezirksliga. Auf dem Platz des SSV Alsmoos-Petersdorf bekommen es die Mannen von Trainer Markus Rolle und Co-Trainer Marco Surauer mit dem Tabellenzweiten der Kreisliga Nord, dem TSV Wertingen zu tun.

Es hätte eine „Ochsentour“ werden können: Ursprünglich hätte man drei Siege gebraucht, um nach oben zu kommen – nun reichen zwei. Das hängt mit de Auf- und Abstieg zur Landesliga zusammen.

Es wird ein hartes Stück Arbeit

Dennoch ist es für die Rinnenthaler noch ein hartes Stück Arbeit, das sieht auch Abteilungsleiter Thomas Losinger so. „Mit Wertingen kommt ein dicker Brocken auf uns zu. Die haben 63 Punkte gemacht und sind nur Zweiter geworden – in fast allen anderen Kreisligen hätte das zum Titel gereicht“, so Losinger. Wertingen sei für den BCR ein unbeschriebenes Blatt. „Sicher kennt man die Namen von so erfahrenen Spielern wie Nicolas Korselt oder Florian Prießnitz“, meinte der BCR-Abteilungsleiter. Korselt brachte es heuer auf 20 Tore. Aufpassen müsse man auch auf Valentin Jaumann (13 Tore) oder Christoph Prestel, der achtmal einnetzte. „Wir holen sicher noch Informationen ein, aber wir schauen natürlich zuallererst auf uns“, sagte Losinger.

Drei Siege in den letzten drei Spielen haben dem Team sicher das nötige Selbstvertrauen gegeben – und man könne dem kompletten Kader vertrauen. Einzig Fabian Schmidt wird nicht dabei sein – er hat schon Urlaub gebucht.

Der BC Rinnenthal setzt auch einen Bus für die Fans ein. Der fährt um 17.30 Uhr am BCR-Sportgelände ab.

