Fußball-A-Klasse

vor 36 Min.

Der SV Wulfertshausen II verliert in Igenhausen

Plus Der Wulfertshausen II unterliegt deutlich in Igenhausen. Dasing II kassiert in letzter Minute den Ausgleich. Friedberg II muss eine herbe Niederlage wegstecken.

Von Reinhold Rummel

In der A-Klasse Ost gab es viele torreiche Partien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen