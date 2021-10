Fußball-Bezirksliga

19:21 Uhr

Stätzling ist auswärts nicht zu schlagen

Plus Der FC Stätzling baut seine Serie weiter aus. Das Team gewinnt dieses Mal in Altenmünster.

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling verbesserte seine beeindruckende Auswärtsserie mit einem 3:0-Sieg in Altenmünster auf 16 Punkte in sechs Spielen in der Fußball-Bezirksliga. Auch eine halbstündige Unterzahl brachte den Erfolg nicht in Gefahr.

