vor 10 Min.

Elfmeter-Krimis und Notarzt-Einsatz: Viel Aufregung im Kreispokal

Alles gegeben haben Simon Janelt (unten) und der SV Ried im Kreispokal gegen den TSV Friedberg. Am Ende setzten sich Marcel Pietruska und Co. durch und treffen nun auf die Sport-Freunde Bachern.

Plus In Runde eins des Pokals überraschen zwei Außenseiter. In Ottmaring bricht ein Zuschauer zusammen und muss wiederbelebt werden – Familienduell am Mittwoch.

Von Sebastian Richly

In der ersten Runde des Kreispokals gibt es zwei Überraschungen. In Ottmaring setzt sich der Favorit Kissing durch, doch die Partie muss aufgrund eines Zwischenfalls abgebrochen werden. Warum KSC-Abteilungsleiter Mario Borrelli bis zur zweiten Runde am Mittwoch nicht mehr mit seinem Sohn Alessandro reden will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

