Kein Sieger im Spitzenspiel zwischen Oberbernbach und Bachern

Plus Oberbernbach und Bachern trennen sich beim Kreisklassenspiel mit einem Gleichstand, Ried verliert das Heimspiel gegen Inchenhofen.

Im Spitzenspiel der Kreisklasse Aichach gab es zwischen dem SC Oberbernbach und SF Bachern keinen Sieger. Der TSV Inchenhofen siegte mit 2:0 beim heimstarken SV Ried.