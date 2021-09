Trotz Startschwierigkeiten: Bachern feiert Kantersieg

Plus Die Sport-Freunde Bachern siegen trotz Rückstand siegen gegen Wulfertshausen. Der SV Ried gewinnt trotz schwacher Leistung, während Ottmaring verliert.

In der Kreisklasse Aichach mischen die Sport-Freunde Bachern weiter vorne mit. Beim SV Wulfertshausen gab es den vierten Sieg im vierten Spiel, wobei sich die Gäste zunächst schwer taten. Gleiches gilt auch für den SV Ried, der trotz schwacher Leistung drei Punkte einfuhr. Aufgrund der mangelhaften Chancenverwertung blieb der SV Ottmaring punktlos.