Kreisliga: Buchhart verschießt Elfmeter und wird trotzdem zum Held

Plus Dank des Angreifers gewinnt der Kissinger SC mit 1:0. BC Rinnenthal und TSV Friedberg kommen nicht über Punkteteilungen hinaus. TSV Dasing siegt souverän

Der Kissinger SC bleibt Spitzenreiter Dinkelscherben durch einen 1:0-Erfolg gegen Pfersee auf den Versen. Dagegen kommt der TSV Friedberg nicht über ein Unentschieden hinaus. Der BC Rinnenthal holt im Derby zumindest einen Punkt, während Dasing über drei Punkte jubelt.