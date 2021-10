Derbyzeit: Mering will Revanche gegen Gersthofen

Plus Zum Auftakt der Rückrunde empfängt der SV Mering den TSV Gersthofen. Mit dem Lokalrivalen haben die Hausherren aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen.

Die Hinrunde ist für die Fußballer des SV Mering vorbei. Ans Ausruhen denkt beim MSV dennoch niemand, schließlich stehen noch fünf Spiele bis zur Winterpause an. Los geht die Rückrunde der Landesliga Südwest für das Team von Trainer Ajet Abazi gleich mit einem Derby. Denn am Sonntag ist ab 14 Uhr den TSV Gersthofen zu Gast.