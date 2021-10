Fußball

vor 35 Min.

Landesliga: Mering mit Rückkehrer gegen Ichenhausen

Manuel Salzmann und die Landesliga-Fußballer des SV Mering empfangen am Sonntag das Topteam des SC Ichenhausen.

Plus Der SV Mering will am Sonntag gegen Ichenhausen seine Serie fortsetzen. Beim FC Stätzling kehrt Love-Island-Gewinner Robin Widmann zurück.

Von Sebastian Richly

Es wird Herbst im Wittelsbacher Land. Für die heimischen Fußballer bedeutet das, dass der Endspurt im aktuellen Fußballjahr begonnen hat. Die Tabellen in den einzelnen Ligen nehmen langsam Formen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen