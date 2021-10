Mering strauchelt zu Hause

Plus Der SV Mering unterliegt dem TSV Gilching im eigenen Stadion. Die Gäste haben mehr Glück, spielen aber auch cleverer.

Super Stimmung und super Wetter sprachen für die Gastgeber beim letzten Hinrundenspiel der Landesligisten vom SV Mering. Am Ende setzten sich aber die Gäste vom TSV Gilching am Sonntag durch.