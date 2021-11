Mering will Revanche, Stätzling versöhnlichen Heimabschluss

Der SV Mering will nach dem Sieg gegen den SV Bad Heilbrunn am Samstag beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen nachlegen. Mithelfen soll auch Manuel Salzmann (am Ball), dessen Doppelpack im Hinspiel allerdings bei der 2:3-Niederlage nichts zählbares brachte.

Foto: Rudi Fischer