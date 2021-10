Fußball

vor 17 Min.

Nach Pleite: Wie Stätzlings Abteilungsleiter eine Reaktion hervorrufen will

Plus Der FC Stätzling kassiert in Horgau nicht nur die erste Pleite in der Fremde, sondern auch die höchste Saisonniederlage. Was dem SV Mering Mut macht.

Von Sebastian Richly

Mit 1:4 ging der FC Stätzling am Sonntag beim Aufsteiger FC Horgau unter. Es war die erste Saisonniederlage in der Fremde für das Team von Trainer Andreas Jenik und zugleich die höchste Pleite in der laufenden Runde. Die Niederlage ist umso ärgerlicher, denn mit einem Sieg hätte der FCS punktetechnisch mit Rang zwei gleichziehen können. Denn sowohl Spitzenreiter VfL Ecknach als auch der Zweite TSV Hollenbach verloren überraschend. Durch die Siege des TSV Aindling und des FC Affing sind die Stätzlinger allerdings auf Rang sechs abgerutscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen