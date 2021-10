Fußball

19:46 Uhr

Nicht clever genug: Mering unterliegt Ichenhausen

Plus Der SV Mering unterliegt dem Spitzenteam Ichenhausen mit 2:4. Warum die Gäste am Ende die Punkte mit nach Hause nehmen und es nicht einfacher für den MSV wird.

Von Jörg Danowski

Ein harter Brocken wartete mit dem SC Ichenhausen auf den SV Mering. Egal, was die Gastgeber auch versuchten, stets fehlte ihnen am Schluss das Quäntchen Glück zum Erfolg. Am Ende siegten die cleveren Gäste mit 4:2 und bleiben weiterhin in der Spitzengruppe der Landesliga Südwest. Für die Meringer endete dagegen am Sonntag eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage. „Wir hatten unsere Chancen, aber die muss man dann halt auch effizienter nutzen, um einen Punkt mitzunehmen“, so Merings Trainer Ajet Abazi nach dem Schlusspfiff.

