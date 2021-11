Fußball

vor 32 Min.

Torhüter trifft: Wie Stätzlings Florian Hartmann seinen großen Moment erlebt

Kein Halten mehr beim FC Stätzling: Nachdem Torhüter Florian Hartmann (gelbes Trikot) in der Nachspielzeit das 1:1 erzielt hatte, gab es vor allem für seine Mannschaftskameraden kein Halten mehr. So richtig freuen konnte sich der 19-Jährige aber nicht.

Plus Torhüter Florian Hartmann trifft für den FC Stätzling zum späten 1:1. Wie der 19-Jährige den Treffer erlebt und warum er sich gar nicht so richtig freuen kann.

Von Sebastian Richly

Als Florian Hartmann auf dem Boden landete, wusste er nicht, was passiert war. War der Ball nun im Tor oder nicht? Zuerst sah der Stätzlinger Torhüter in die enttäuschten Gesichter der gegnerischen Fußballer. Ganz sicher war er sich aber erst, als seine Mitspieler auf ihn zustürmten. „Dann habe ich erst realisiert, dass ich getroffen habe“, so Hartmann, der mit einem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit dem FCS zumindest einen Punkt beim 1:1 gegen den TSV Wertingen sicherte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen