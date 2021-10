Vor dem Spitzenspiel: Warum es beim TSV Friedberg so gut läuft

Plus Seit acht Spielen ist der TSV Friedberg ungeschlagen. Auf dem Rasen hat der FC Stätzling II noch nicht verloren, ist aber dennoch die Spitzenposition los.

Noch einen Spieltag gibt es bei den Fußballern in der Kreisliga Ost, ehe die Hinrunde vorbei ist. Die Stimmungslage ist bei den heimischen Teams unterschiedlich. Während man beim TSV Friedberg und beim TSV Dasing zufrieden auf die Tabelle blickt, schwebt der BC Rinnenthal weiterhin in Abstiegsgefahr.