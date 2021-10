Welche Serie hält? TSV Friedberg empfängt BC Aichach zum Derby

Plus Der TSV empfängt am Sonntag zum Städtederby den BC Aichach. Warum sich Trainer Emanuel Baum über einen offensiv starken Gegner freut und der Aufstieg kein Muss ist

Endspurt für die heimischen Fußballer. Mehr als ein Drittel der Saison ist absolviert und so langsam kristallisiert sich heraus, welche Mannschaft vom Aufstieg träumen darf und für wen Zittern im Abstiegskampf angesagt sein könnte.