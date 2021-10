Fußball

vor 48 Min.

Wie Bayern München: Kissing geht im Pokal-Halbfinale unter

Plus Der Kissinger SC kassiert im Halbfinale des Kreispokals gegen den TSV Bobingen eine heftige Klatsche. Warum die 0:6-Niederlage dennoch in den Hintergrund rückt.

Von Sebastian Richly

Einen Abend zum Vergessen erlebte Kissings Trainer Marco Henneberg am Mittwoch. Zunächst musste er hilflos von der Bank mitansehen, wie seine Mannschaft im Halbfinale des Kreispokals vom TSV Bobingen teilweise vorgeführt wurde. Am Ende platzte mit 0:6 der Traum vom erneuten Finaleinzug. Nur wenig später musste Henneberg dann noch hilfloser mitansehen, wie sein Herzensverein, der FC Bayern München im DFB-Pokal mit 0:5 in Gladbach unterging. „Das war wirklich ein harter Abend für mich, aber nicht mal das Schlimmste.“

