vor 53 Min.

Gaufest: Dasing wird zum Paradies für Turner

In Dasing können sich am Sonntag junge Hobby-Turner beim Gaufest miteinander messen.

Der Gau Augsburg veranstaltet am Sonntag ein Fest in der Gemeinde Dasing. 156 Mädchen haben sich dafür schon angemeldet.

Der Gau Augsburg des Bayerischen Turnverbandes veranstaltet jedes Jahr einen Turnwettkampf. Letztes Jahr fand eine bayernweite „Turn10“-Veranstaltung in Aichach statt. Dieses Jahr ist zum vierten Mal Dasing der Austragungsort. Es haben sich acht Vereine mit insgesamt 156 Mädchen angemeldet.

Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, können am Vormittag Mädchen bis zehn Jahren ihr Können im Dreikampf am Reck, am Boden und beim Sprung oder Trampolin zeigen. Am Nachmittag sind die Jugendlichen ab elf Jahren mit einem Vierkampf gefragt, in der Mittagspause sind Vorführungen der Kinder nach Anleitung des Veranstalters bzw. durch Vereine geplant.

Viele Teilnehmer werden zum Gaufest in Dasing erwartet

Bei diesen Gauturnfesten können alle Kinder und Jugendlichen der Turnvereine teilnehmen, die nicht dem Leistungsbereich zuzurechnen sind, aber Freude am Turnen haben. Die Turnerinnen würden sich freuen, wenn viele Zuschauer kommen würden, um sie mit Beifall zu unterstützen. Der Verpflegungsstand bietet Einiges zur Stärkung an. (FA)

Das Programm 8 bis 12.30 Uhr Kinderturnwettkampf; 12.30 bis 13.45 Uhr Vorführungen, danach Siegerehrung. 13.45 bis 18.15 Uhr Jugendturnwettkampf, danach Siegerehrung.

