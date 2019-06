vor 19 Min.

Gerhard Hemm kommt bis ins Viertelfinale

Vier Senioren des TC Friedberg sind bei den „Bayerischen“ mit von der Partie.

Von Peter Kleist

Nicht nur bei den Aktiven, sondern auch in den Senioren-Altersklassen waren Spieler und Spielerinnen des TC Friedberg bei den bayerischen Meisterschaften in Ismaning vertreten.

Am weitesten kam dabei Gerhard Hemm in der Klasse M50. Der ehemalige bayerische Meister, der 2016 den Titel in der Klasse M45 geholt hatte, kam bis ins Viertelfinale. In Runde eins setzte sich der Friedberger gegen Alexander Just vom TC Rot-Weiß Freising mit 6:0 und 6:0 glatt durch.

Aufgabe wegen Verletzung

Auch in Runde zwei trumpfte Hemm souverän auf. Hier schlug er Thomas Klein (Luitpoldpark München) mit 6:3 und 6:0. Im Viertelfinale traf der Friedberger dann auf die Nummer eins des Turniers, Jochen Wejnar vom TC Rot-Weiß Landshut. Auch da sah es anfangs gut aus, Hemm gewann den ersten Satz mit 6:3 und musste dann im zweiten beim Stand von 2:3 aufgeben. Wejnar holte sich dann auch den bayerischen Titel.

Ebenfalls in der Klasse M50 stellte sich Karl-Heinz Ehrwen der Konkurrenz. In Runde eins feierte der Friedberger gegen Peter Geier (Rot-Weiß Ingolstadt) mit 6:3 und 6:1 einen sicheren Zwei-Satz-Sieg und in Runde zwei schlug er Thomas Rossknecht (TC Seefeld) dann glatt mit 6:0 und 6:0. Im Achtelfinale lieferte sich Ehrwen einen heißen Tanz mit Christian Gollwitzer vom TC Rot-Blau Regensburg, in dem er am Ende mit 2:6, 6:2 und 6:10 den Kürzeren zog.

Das Aus kommt in Runde zwei

In der Altersklasse W50 nahmen Karin Sommerer und Jutta Delfin vom TC Friedberg den Wettbewerb auf. Karin Sommerer gewann in der ersten Runde gegen Susanne Hartkopf (TC Herzogenaurach) mit 6:3 und 6:3, verlor dann aber in Runde zwei gegen Luise Humml (TC Schongau) mit 6:7 und 2:6.

Für Jutta Delfin kam nach einem harten Drei-Satz-Match gegen Kerstin Sticha (TSV Lichtenau) schon in der ersten Runde das Aus. Die Spielerin des TC Friedberg verlor mit 5:7, 6:0 und 7:10 am Ende knapp.

