Handball

06:14 Uhr

So gehen Friedbergs Bayernligamänner ins Derby

Gegen den TV Erlangen-Bruck holten Fabian Abstreiter und die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg den ersten Dreier der Saison. Am Samstag geht es erneut in eigener Halle gegen den Lokalrivalen TSV Haunstetten.

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg empfangen Samstag geht es im Derby den TSV Haunstetten. Die Kissinger Landesliga-Frauen stehen unter Druck.

Von Domenico Giannino

In der Bayernliga Nord-West der Männer kommt es am Samstag zum Derby zwischen dem TSV Friedberg und dem TSV Haunstetten. Ab 20 Uhr erwarten die Herzogstädter die Nachbarn aus dem Augsburger Süden. Die Gäste liegen nach drei absolvierten Spielen derzeit an der Tabellenspitze. Nach ihrer klaren Niederlage zum Auftakt gegen Waldbüttelbrunn gewannen sie gegen Rimpar II und Roßtal. Friedberg hat erst einen Erfolg nach auf dem Konto. Haunstetten spielt eine offensive 3-2-1- Deckung, die versucht, den Spielfluss des Gegners mit zahlreichen kleinen Fouls zu stören. Die beiden Anführer in der Offensive sind Alexander Horner und der frühere Friedberger Maxi Schnitzlein. Diese eher kleinen, wendigen Spieler versuchen mit Ballstafetten und schnellen Durchbrüchen zum Torerfolg zu kommen.

