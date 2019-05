08:00 Uhr

Harte Bedingungen in Tegernbach

Nicht gerade optimal waren die Witterungsbedingungen beim Qualifikationsturnier in Tegernbach.

Das Wetter macht den Junioren beim Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft zu schaffen.

Der Bayerische Golfverband war mit seinem Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft der männlichen Jugend in den Altersklassen 16 und 18 zu Gast beim GC Tegernbach. Trotz der sehr schwierigen Wetterbedingungen waren über 70 Jugendliche an den beiden Tagen am Start und zeigten trotz Regen, Graupel, Wind und Kälte hervorragendes Golf.

In der Altersklasse 18 setzte sich Benedikt Fischer vom Münchener Golfclub mit 72 Schlägen und einem Gesamtergebnis von zwei unter Platzstandard durch. Der junge Golfer ließ sich von den schwierigen Bedingungen nie aus der Ruhe bringen und zeigte das konstanteste Golfspiel. Am Ende führte er das Teilnehmerfeld mit zwei Schlägen Vorsprung vor Niklas Hall vom GC Olching an.

Bei den 16-Jährigen kam Martin Obtmeier vom GC Straubing am besten zurecht und gewann seine Altersklasse mit vier Schlägen über Platzstandard. Zweiter wurde mit drei Schlägen Abstand Felix Fässler vom Münchener Golfclub.

Bemerkenswerte Runde drei unter Par

Erwähnenswert ist auch der junge Spieler Linus Lang, der es am zweiten Tag schaffte, mit 70 Schlägen – also drei unter Par – , ins Clubhaus zurückzukommen. Seine 80 Schläge an Tag eins verhinderten aber einen Platz ganz vorne.

Die fünf Platzrichter des Bayerischen Golfverbands waren sehr mit den Engagement der Jugendlichen und dem fairen Umgang untereinander zufrieden.

