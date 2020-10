00:03 Uhr

Hieble zielt am besten

Rieder Schütze erzielt klassenübergreifend die meisten Ringe beim Saisonauftakt. Favoriten setzen sich durch

Beim ersten Rundenwettkampf der Auflageschützen im Schützengau Friedberg setzten sich die Favoriten in den fünf Klassen durch. Die Wettkämpfe wurden im Fernwettkampfmodus ausgetragen. Insgesamt waren in der ersten Runde in 20 Mannschaften 77 Auflage-Schützen am Start.

In der Gauliga setzte sich Mering I als Aufsteiger mit 926,3 Ringen überlegen durch gegen Tegernbach. Das gute Ergebnis verdanken die Meringer besonders ihrem besten Schützen Roland Wankerl mit 311, 3 Ringen. Wulfertshausen setzte sich gegen Vorjahresmeister Eurasburg knapp mit einem Vorsprung von 2,6 Ringen durch.

Relativ gering waren die Unterschiede der Mannschaftsresultate in der A-Klasse. Auch hier gewann Aufsteiger Baindlkirch ihren ersten Wettkampf mit 907,9 Ringen gegen Wulfertshausen II mit zwei Ringen Vorsprung. Egenburg siegte etwas überraschend gegen Harthausen-Paar. Die Egenburgerin Monika Bittner steuerte mit 307,8 Ringen das beste Ergebnis in dieser Liga bei.

Die SG Ried I bleibt als Aufsteiger auch in der B-Klasse das Maß aller Dinge. Mit ihrem Mannschaftsergebnis von 935,0 Ringen, zugleich neuer Vereinsrekord, besiegten die Rieder Hörmannsberg klar und sind nun seit mehr als zwei Jahren ungeschlagen. Stefan Hieble tat sich mit 316, 3 Ringen als bester Schütze über alle Klassen besonders hervor. Die SG Bachern gewann erwartungsgemäß klar gegen die Eisbachtaler Rinnenthal.

Gleich in der ersten Runde hat Aufsteiger Schmiechen mit einem überlegenen Sieg und 912,2 Ringen gegen Mering II klar gemacht, wer die Favoritenrolle in der C-Klasse hat. Mering-St. Afra siegte deutlich gegen Rinnenthal II. Die neugegründete 2. Mannschaft der SG Ried behielt mit 912,4 Ringen die Oberhand gegen Tegernbach ii. Neuling Wulfertshausen 2 setzte sich mit ansprechenden 909,3 Ringen gegen Baindlkirch II durch. (AZ)

Beste Einzelschützen:

Gauliga Roland Wankerl (Mering) 311,3 Ringe, Peter Elbl (Wulfertshausen) 310,8, Josef Schuster (Mering) 309,2 A-Klasse Monika Bittner (Egenburg) 307,8 Ringe; Helmut Goling (Wulfertshausen) 307,6; Daniela Bayer (Baindlkirch) 306,3 B-Klasse Stefan Hieble 316,3 Ringe; Rupert Reitner 311,8 (beide Ried); Anton Hörmann (Bachern) 310,4 C-Klasse Eva Häfele 305,0 Ringe; Martin Thurner 305,0; Jakob Mair 302,2 (alle Schmiechen)

D-Klasse Josef Weiß 307,1 Ringe (Ried); Paul Kölbl 304,6; Marika Minder 304,4 (beide Wulfertshausen)

