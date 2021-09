In Friedberg stehen die Tiere im Mittelpunkt

Ortsgruppe des Schäferhundevereins richtet Endausscheidung zur Bundesprüfung aus

Die Friedberger Hundesportler waren Ausrichter der bedeutendsten Veranstaltung des Schäferhundevereins auf Landesgruppenebene – der Endausscheidung zur Bundessiegerprüfung in Meppen. 2020 musste der Friedberger Verein kurz vor Beginn der bayrischen Fährtenmeisterschaft die Veranstaltung absagen, nun konnte der Wettbewerb nach langen Zittern durchgeführt werden.

Auf dem Gelände der Bennomühle und den Parkplätzen an den Afraseen waren 400 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Unter der Schirmherrschaft von Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, den Leistungsrichtern Eugen Grimm aus Plattling, Christian Müller aus Lindau und Norbert Schulz aus Eurasburg bei Starnberg und den Schutzdiensthelfern Simon Rettenberger ( Aichach) und Tobias Wunderlich (Reichertshofen) ging es dann los.

Die Hunde wurden in den Disziplinen, Fährte, Unterordnung und Schutzdienst geprüft, in jeder Disziplin waren 100 Punkte zu vergeben. Im Starterfeld war auch der dreimalige Weltmeister Helmut Huber, der bei den Vorausscheidungen in Oberbayern mit seinem Deutschen Schäferhund Maxx vom Haus Pixner schon gewann. Insgesamt gingen 18 Hundesportler an den Start – die jeweils sechs Besten aus den Vorausscheidungen in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben. Der Friedberger Armin Kramer, der sich mit seinem Schäferhund Hombre von Prevent in Senden als Ersatz für Schwaben qualifiziert hatte, musste verletzungsbedingt aufgeben. Am Ende haben sich sech Starter und zwei Ersatzleute für die Bundessiegerprüfung in Meppen. Platz eins holte sich Ulrich Schäfer mit Irko von der Glana. Der Hund stammt aus der Zucht von Hanni und Josef Obermair/Gerste. Die beiden Miegersbacher (bei Odelzhausen) waren früher im Vorstand des Friedberger Vereins tätig.

2022 feiert der Schäferhundeverein Ortsgruppe Friedberg sein 100-jähriges Bestehen. Es sind Großveranstaltungen im kommenden Jahr geplant. (AZ)

Platzierungen

1. Ulrich Schäfer mit Irko von der Glana mit (294 von 300 möglichen Punkten, 2. Helmut Huber mit Maxx vom Haus Pixner (290) , 3. Alexander Posselt mit Carlotta von der Mesnerei (285), 4. Josef Dobner mit Bene von der Buchschmiede (282)

5. Tanja Engel mit Bobby von der Mesnerei (279). 6. Milan Mitrovic mit Xantos vom Weinbergblick (278)