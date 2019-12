vor 22 Min.

In Dasing rollt wieder der Ball

Futsal: Nach Weihnachten geht es in der Dreifachhalle richtig rund.

Von Reinhold Rummel

Weihnachtsferien – das bedeutet in Dasing Hallen-Fußball pur. Die Fußballabteilung des TSV Dasing hat einmal mehr die Schulsporthalle in Anspruch genommen und in den letzten Monaten insgesamt 21 Turniere unter der Motto „Albertus-Quelle-Futsaltage“ geplant.

84 Mannschaften kommen

Schon im Sommer wurden die Vereine zu den Turnieren eingeladen – 84 folgten den Aufruf der Dasinger Organisatoren. Von den jüngsten Nachwuchsfußballern – den G-Junioren – bis hin zu den Attraktiven (Alten) Herren (AH) finden die Turniere statt.

Dabei hat man sich in Dasing bewusst für die vom Bayerischen Fußballverband ausgerufene Turnierform nach Futsalregeln verschrieben. Nicht nur für die jüngsten Fußballer ist der sprungreduzierte Ball in der Halle ein Vorteil, sondern auch die älteren Jugendjahrgänge und die Herren sind damit zu mehr technischem Fußball angehalten.

Vorausschauend denken wird gefördert

Zudem sehen die Dasinger Verantwortlichen auch einen weiteren Vorteil. „Man fördert auch das vorausschauende Denken“, so der Dasinger Trainer Jürgen Schmid. Im Fußball hat man in den letzten Jahren neben der Fitness auch immer mehr Wert auf strategische und taktische Finessen gelegt. „Das unterstützt der Hallen-Fußball ohne Bande einfach besser“, so die einhellige Meinung.

Nach dem Auftakt der Landkreisvorrunde der Herren am Sonntag stehen weitere Landkreisentscheidungen in der Dasinger Schulsporthalle an. Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen ermitteln die U13-Junioren ab dem 27. Dezember in drei Vorrundenturnieren die Teilnehmer für die Landkreismeisterschaft. Zwei Qualifikationsturniere werden am Freitag, 27. Dezember, ab 9.30 Uhr ausgetragen, und das dritte findet am Montag, 30. Dezember, statt.

Am Montag spielen die A-Junioren

Im Anschuss daran werden am Montag, 30. Dezember, auch die U17-Junioren in zwei Vorrundenturnieren die Endrundenteilnehmer für die Landkreisentscheidung austragen. Beide Finaltage – die der C- und der A-Jugend – finden dann im neuen Jahr am Samstag, 4. Januar in der Dasinger Schulsporthalle statt.

Noch vor dem Jahreswechsel findet am Samstag, 28. Dezember, ab 17 Uhr das Landkreis-Endrundenturnier der Herren statt, bei dem es um vier Fahrkarten für das Kreisfinale am 6. Januar in Friedberg geht.

Ermöglicht werden die Albertus-Quelle-Futsaltage in Dasing dank der Unterstützung von zahlreichen Firmen und Gönnern.

Die Turniere vor Silvester

27. Dezember ab 9.30 Uhr zwei Landkreisvorrunden C-Jugend; ab 18.30 Uhr AH-Turnier.

28. Dezember ab 10 Uhr F2-Jugendturniere; ab 17 Uhr Landkreis-Endrunde Aktive.

29. Dezember ab 10 Uhr E-Jugendturniere, ab 15 Uhr G-Jugendturnier.

30. Dezember ab 9.30 Uhr Landkreisvorrunde C-Jugend, ab 15 Uhr Landkreisvorrunden A-Jugend

