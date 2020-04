vor 58 Min.

Keine Sportwettbewerbe mehr in diesem Schuljahr

Corona: Das Kultusministerium teilt die Absage aller schulsportlichen Events für dieses Schuljahr mit.

Von Peter Kleist

So wie es aussieht, dürfte das Futsal-Turnier der Mittelschulen des Landkreises Aichach-Friedberg, das Anfang März in Dasing über die Bühne gegangen war, für längere Zeit das letzte größere Schulsport-Event gewesen sein. Anja Gerstner-Liss, die Sport-Fachberaterin und Geschäftsführerin des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein beim Schulamt Aichach-Friedberg, hatte am Wochenende die entsprechende Nachricht von der Regierung von Schwaben erhalten.

Andere Prioritäten gesetzt

Die besagt im Wortlaut: „Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Krisensituation rund um Corona hat sich das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus dazu entschieden, die schulsportlichen Wettbewerbe in Bayern für das restliche Schuljahr 2019/20 auf allen Ebenen abzusagen. Die bereits ausgefallenen Schulwochen sowie der verschobene Prüfungskalender in allen Schularten machen eine Durchführung schulsportlicher Wettbewerbe leider nicht mehr möglich, zudem steht außer Zweifel fest, dass sobald das Schulsystem wieder hochgefahren werden kann, andere Prioritäten Vorrang haben.“

Die Information über die Absage aller schulsportlichen Events ist ebenfalls auf der Homepage der Landesstelle für den Schulsport veröffentlicht.

Fachberaterin bedauert die notwendige Absage

„Es ist natürlich sehr schade, dass wir unsere Schulwettbewerbe in diesem Schuljahr nicht durchführen können. Aber momentan ist es einfach wichtig, die Gesundheit aller nicht zu gefährden“, meinte Anja Gerstner-Liss. Damit wird es im Schuljahr 2019/20 keine Kreismeister mehr in den Bewerben Handball, Basketball, Rope-Skipping und Fußball geben.

