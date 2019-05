vor 42 Min.

Kellerduell für den SV Ried

Vollen Einsatz so wie hier Michael Meisetschläger (am Boden) müssen die Rieder im Kellerduell in Klingen an den Tag legen.

Die Elf von Dominik Koch tritt beim Schlusslicht Klingen an. Meister Dasing hat zu Hause den TSV Kühbach zu Gast.

Von Reinhold Rummel

Wer seine Hausaufgaben rechtzeitig erledigt, kann entspannt die noch anstehenden Aufgaben angehen – dies trifft vor allem auf den TSV Dasing zu. Die Schützlinge von Meistertrainer Jürgen Schmid sammelten den finalen Punkt für den Aufstieg bereits vier Spiele vor dem Saisonfinale beim 2:0-Auswärtserfolg in Gundelsdorf ein. Alles weitere ist nun für die rot-schwarze Meisterelf Zugabe.

Wie schwer dies durchaus sein kann, mussten die Dasinger drei Tage nach ihren Meister-Coup beim Nachholspiel in Ried erfahren – beim 4:4 schrammten sie knapp an der ersten Saisonpleite vorbei. Am Sonntag erwartet der TSV Dasing nach seinem Kurztrip nach Mallorca vor heimischer Kulisse nun den TSV Kühbach im letzten Saisonheimspiel – danach folgen noch zwei Auswärtsspiele (SC Mühlried und FC Affing II).

Trainer Schmid fordert Konzentration

„Die Jungs haben sich diese Feierlichkeiten nach den anstrengenden Wochen im Frühjahr verdient, aber nun müssen wir uns wieder konzentrieren“, so Coach Jürgen Schmid. Für den TSV Kühbach (25 Punkte) ist der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern, nach dem Spiel in Dasing geht es noch gegen die Mitkonkurrenten Affing II (24) und Gebenhofen (20).

Ried unter Zugzwang

Eine bedeutende Rolle kommt dem Kellerduell zwischen dem vorletzten SV Ried (20) und Schlusslicht WF Klingen (16) zu. Die Wanderfreunde um die beiden scheidenden Spielertrainer Frank Lasnig und Andreas Rappel wollen zu gerne in der Liga bleiben. Auch beim SV Ried geht der Trainer, Dominik Koch wird die Rieder am Ende der Saison verlassen. Beim 4:4 gegen Dasing verpasste seine Elf nach einer 0:2-Rückstand und einer 4:2-Führung den Sieg. „Bitter, denn jeder Punkt in dieser Phase zählt doppelt“, so Koch. In Klingen gelten keine Ausreden mehr, doch Koch erwartet eine enorm schwere Aufgabe. „Dieses Spiel wird schwerer als das am Mittwoch, aber wir wollen dort gewinnen.“ Fehler dürfe sich seine Truppe aber nicht erlauben, mahnte er, und man müsse vor allem kämpferisch dagegenhalten. Beide Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

