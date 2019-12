vor 48 Min.

Kissing bestreitet einen großen Heimspieltag

Aichach bleibt am Samstag nicht der einzige Gast in der Paartalhalle

Von Julia Rawein

Im letzten Heimspiel des Jahres 2019 ist am Samstagabend um 19.30 Uhr bei den Kissinger Handballern der TSV Aichach zu Gast. Die Kreisstädter liegen aktuell auf Rang sieben, von den Abstiegsplätzen trennen sie jedoch nur zwei Punkte. Aichach profitierte in den vergangenen Spielen vom Rückkehrer Konstantin Schön, der nach einem Kreuzbandriss jetzt wieder auf der Platte steht. In nur vier Spielen trug Schön bereits 28 Tore bei, auf ihn wird Kissing gut aufpassen müssen.

Das spielfreie Wochenende tat der Mannschaft gut, die kleineren Blessuren konnten auskuriert werden und Trainer Füsi kann auf den kompletten Kader zugreifen. In der Abwehr wird das Hauptaugenmerk auf den starken Rückraum der Gäste gerichtet, das Offensivspiel soll früh gestört und möglichst schnell unterbunden werden. Füsi mahnt auch zur erhöhten Konzentration, da das Spiel in Lauingen wegen unnötiger Ballverluste und schwachen Abschlüssen fast noch verloren gegangen wäre.

Das Spiel findet im Rahmen eines großen Heimspieltages am Samstag, 7. Dezember, statt: 13.30 Uhr Kissing Damen II – TSG Augsburg II; 15.30 Uhr Kissing Männer II – HSG Lauingen-Wittislingen III; 17.30 Uhr Kissing Damen I – HCD Gröbenzell II; 19.30 Uhr Männer I – TSV Aichach (alle in Kissing); 16.30 Uhr weibl. B-Jugend Kissing – HSG Lauingen-Wittislingen; 18 Uhr männl. B-Jugend – TSV Allach 09 II (beide in Mering).

