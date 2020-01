vor 51 Min.

Kissing erwartet unangenehmen Gegner

Kissings Damen treffen im ersten Spiel des neuen Jahres auf die SG Biessenhofen.

Von Domenico Giannino

Die Kissinger Handball-Damen beenden die Pause über den Jahreswechsel mit einem Heimspiel. Am Samstag ab 17.30 Uhr kommt es in der Paartalhalle zum Duell gegen den Tabellennachbarn SG Biessenhofen-Marktoberdorf.

Julia Rawein ist wieder Trainerin

Dann gibt es einen Wechsel auf der Trainerposition. Anita Steiner überlasst ihrer Vorgängerin Julia Rawein wieder die Verantwortung. Die Übungsleiterin, welche die Mannschaft ja bereits in den letzten Spielzeiten unter sich hatte, wird als Co-Trainer Benedikt Lohse, den Coach der zweiten Damenmannschaft, an ihrer Seite haben.

Nur Rebecca Gottwald fehlt

Kissing geht beinahe in Bestbesetzung in das letzte Hinrundenspiel. Nur Rebecca Gottwald steht am Samstag nicht zur Verfügung. Biessenhofen war in den letzten Jahren immer eine Mannschaft, gegen die sich der KSC schwer tat. Zudem hat sich die SG mit der früheren Bayernliga-Spielerin Celine Würdinger verstärkt.

Rawein hat also gleich zum erneuten Einstand eine echte Bewährungsprobe vor sich: „Biessenhofen hat uns mit ihrer Spielweise regelmäßig Probleme bereitet. Letzte Saison konnten wir sie Hause nicht besiegen. Das wollen wir dieses Mal besser machen. Natürlich hoffe ich auf einen erfolgreichen Einstieg bei meiner alten Mannschaft.“

